Autònoms denuncien que el Govern central els deixa a la "ruïna" amb la propera reforma

José Luis Escrivá @ep





La proposta de reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que ha presentat el Ministeri de Seguretat Social és "inassumible", denuncia la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). Denuncien que aquest canvi legislatiu "té afany recaptatori, és més injust que el sistema actual, genera desigualtats i és, en definitiva, una reforma que portaria els autònoms a la ruïna i suposaria la destralada definitiva per a molts", alerten.





Segons defensa l'organització d'autònoms, el Govern "proposa un sistema per als autònoms com si fossin assalariats, amb les mateixes obligacions de cotització però sense drets".





"L'autònom se la juga cada dia i, per tant, no pot cotitzar amb un assalariat. Pensa la Seguretat Social pagar un mes de vacances als autònoms com tenen els assalariats? Cobrirà la morositat que en pateix un cada tres autònoms cada any? Indemnitzarà un autònom quan es vegi obligat a tancar la seva activitat com indemnitzem els autònoms als treballadors quan es tanca un negoci?", es pregunten des de ATA.





El mateix ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat "que dos de cada tres autònoms cotitzaran menys" i és evident que a menys cotització "hi haurà menys prestació", expliquen a ATA.