Catalunya assegura que no aplicarà la Llei Mordassa

Joan Ignasi Elena @ep





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha explicat aquest dilluns que Interior "no aplicarà mimèticament la llei mordassa sinó que la ponderarà amb altres drets", com la llibertat d'expressió i la llibertat de manifestació.





Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio, després que la cadena també hagi avançat que els Mossos d'Esquadra aixecaran acta de les presumptes infraccions, però la instrucció dependrà d'un departament de la Conselleria que no forma part de la policia, i que el canvi en l'aplicació també afectarà les sancions dels darrers mesos.





El conseller ha afirmat que " no té sentit que si una persona pacíficament es mobilitza tingui com a conseqüència sancions com s'ha produït fins ara " i ha defensat els canvis que proposa emparant-se --en les paraules-- en sentències de tribunals europeus i el Tribunal Constitucional.





En aquesta línia, Elena també ha sostingut que "tampoc no té sentit que si un fotoperiodista fa una fotografia, com a conseqüència tingui una sanció" i ha assegurat que no té constància d'abusos per part dels Mossos en l'aplicació d'aquesta llei.





CRÍTIQUES AL PSC





El conseller també ha dit que li " sorprèn que molts partits que han defensat la llei mordassa portin les mans al capdavant quan no s'aplica d'una forma restrictiva ", en al·lusió al PSC, a qui ha retreu que els exigís el compliment de la llei --en les seves paraules-- amb el màxim rigor possible.





Així mateix, ha sostingut que el Govern aplica "la legalitat vigent però amb aquesta orientació política", i ha rebutjat que aquest canvi respongui a pressions polítiques externes.