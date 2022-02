Els EUA creuen que Rússia podria atacar Ucraïna "qualsevol dia des d'avui"

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmat aquest diumenge que Rússia podria envair Ucraïna "qualsevol dia des d'avui" , fins i tot aquesta mateixa setmana, encara que aposta encara per la via de la diplomàcia.





"No podem predir amb exactitud el dia, però portem un temps dient que estem dins de la finestra i la invasió, una acció militar gran, podria iniciar Rússia en territori d'Ucraïna qualsevol dia des d'avui. Això inclou la setmana que ve, abans que acabin els "Jocs Olímpics" d'hivern de Pequín, ha afirmat Sullivan en declaracions a la CNN.





"La manera com estan acumulant forces, la manera com han maniobrat fa pensar que hi pot haver molt aviat una acció militar de grans proprocions i nosaltres estem preparats per seguir treballant en la diplomàcia, però també estem preparats per respondre de forma unida i decidida juntament amb els nostres aliats", ha afegit.





Pel que fa a la presència nord-americana a Ucraïna, Sullivan ha afirmat que l'Ambaixada està "preparada per completar la retirada (...) si fos necessari".