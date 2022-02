Mor als 75 anys Ivan Reitman, el director de 'Cazafantasmas'

Mor Ivan Reitman, director de 'Caçafantasmes', als 75 anys - SONIA MOSKOWITZ GORDON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT









Ivan Reitman , director de comèdies com ' Los Cazafantasmas ', 'Los gemelos golpean dos veces' o 'Poli de guarderia', ha mort als 75 anys. El també productor i guionista va morir dissabte a la nit a casa seva a Montecito, Califòrnia, mentre dormia, segons ha informat la seva família en un comunicat en què no revela la causa de la seva mort.





"La nostra família lamenta la inesperada pèrdua d'un marit, pare i avi que ens va ensenyar a sempre buscar la màgia a la vida. Ens consola que la seva obra com a cineasta va portar les rialles i l'alegria a innombrables persones al món. Mentre el plorem a privat, esperem que aquells que el van conèixer a través de les seves pel·lícules ho recordin sempre", assenyala el comunicat signat per la seva dona Genevieve, el seu fill Jason i les filles Catherine i Caroline.





Nascut a Txecoslovàquia i criat al Canadà , on va conèixer per primera vegada còmics que es convertirien en estrets col·laboradors durant tota la seva carrera com Dan Aykroyd o Rick Moranis, Reitman va debutar com a director el 1973 amb la comèdia de terror 'Mujeres caníbales' encara que el seu primer gran èxit li va arribar com a productor de 'Desmadre a la americana' (1978), l'esbojarrada i salvatge comèdia sobre el món universitari protagonitza per l'aleshores estrella de 'Saturday Night Live' John Belushi en el seu debut a la gran pantalla.





Va seguir estirant del planter de SNL per a les seves dues següents pel·lícula com a director, 'Els incorregibles mandonguilles' (1979) i 'El pelotón chiflado' (1981), totes dues protagonitzades per un jove Bill Murray. En aquesta última ja estaria present com a guionista i coprotagonista Harold Ramis, l'home amb qui va crear una de les pel·lícules més icòniques del cinema dels 80, 'Los Cazafantasmas'.