El Barça aconsegueix l'empat amb un cop de cap de De Jong

Luuk de Jong @ep





Un cop de cap de Luuk de Jong al minut 96 va donar al Barça un empat (2-2) aquest diumenge davant l' Espanyol a la jornada 24 de LaLiga Santander, un cop per als 'pericos' quan assaborien la seva primera victòria al derbi al RCDE Stadium i certa cura per als de Xavi que almenys guarden la quarta plaça.





El calent duel entre veïns el va tenir a la mà el conjunt de Vicente Moreno, tot i que Pedri va marcar per als blaugranes als dos minuts. Darder i, ja a la segona part, Raúl de Tomás, van capgirar el marcador, però l'últim as de Xavi, el cap d'un De Jong que va entrar al 88', va repartir els punts a Cornellà.





Després de golejar l'Atlètic de Madrid i col·locar-se quart, el Barça va guardar gairebé de miracle el 'Top 4' , ara igualat en 39 punts amb els blanc-i-vermells, però es va tornar a oblidar de poder aspirar a alguna cosa més que aquesta lluita. El Barça se'n va deixar dos en comptes de tres punts i més que res va frustrar el derbi al seu veí, en un descompte que també va deixar les expulsions de Piqué i Melamed.





S'havia posat immillorable el derbi per als de Xavi, amb un gol de Pedri, sorprenent en àrea petita, a gran centrada d'Alba a la primera jugada de la nit. Adama Traoré va acaparar el joc ofensiu d'un Barça que semblava content amb la seva petita renda, però l'Espanyol, també per anar a baix al marcador, va prémer més. L'ex dels Wolves va afusellar Diego López i Gavi també es va desgastar a dalt.





El Barça va tornar a fluixejar en defensa i, en una bona jugada de Raúl de Tomás, va aparèixer Darder per enviar la pilota a la xarxa (1-1) . Amb l'empat, els de Moreno van tornar a esperar més enrere massa, però el Barça no va tenir claredat. Tampoc a la represa, de nou estirant Adama mentre Xavi pensava la revolució a la banda amb Dembélé escalfant.





El gal, a qui no van aconseguir col·locar al mercat d'hivern, va saltar en una formació ofensiva amb Adama, Ferran i Gavi que no es va arribar a entendre. Piqué i Busquets repassant el paper que els va arribar de la banqueta tampoc no semblaven tenir-ho clar. Sí que ho tenia l'espanyol, amb un Darder que va veure el desmarcatge de 'RdT'.





L'atacant del planter del Reial Madrid va agafar descol·locat un Eric García que va entrar al descans pel lesionat Araujo, i no va fallar davant Ter Stegen (1-2). Poc abans, Gavi havia fet el 2-1, però va ser anul·lat per fora de joc. Els de Moreno, amb la seva gent al vermell viu, no van patir fins als darrers cops de cua. Dembélé va servir bones jugades i Adama va posar el centre que va maquillar la ensopegada culer.





De nou De Jong, com davant el Mallorca i el Granada, donant punts a un Barça que no troba una bona ratxa . Per a l'Espanyol, que encara no guanya a la Lliga el 2022, se li va esfumar el primer triomf al RCDE Stadium des que es van mudar la 2009/10.