El Govern central s'obre a introduir sancions als propietaris a la Llei d'Habitatge

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha afirmat aquest dilluns que el Govern està obert a negociar sobre la Llei d'Habitatge i, en concret, sobre la possibilitat d'introduir sancions als propietaris que la incompleixin.





En una entrevista a Ràdio 4 i La 2, ha explicat que aquesta va ser una de les peticions que li va traslladar el Sindicat de Llogaters, les reivindicacions de les quals li van semblar "raonables" i que estudiarà.





També ha avançat que buscaran "els màxims consensos possibles" amb els grups polítics per tirar endavant el projecte de llei, i ha lamentat que tant Cs com PP hagin rebutjat per avançat donar-hi suport.





"El text que hem proposat és un bon text. Podem assumir esmenes que es presentin pels grups polítics i pels col·lectius", sempre que es respecti la distribució competencial amb les comunitats autònomes, ha recalcat.





En canvi, ha rebutjat que el Govern pugui retirar el recurs interposat davant del Tribunal Constitucional contra la llei catalana dels lloguers per obtenir el vot, per exemple, d'ERC: "Difícilment és un recurs que es pugui retirar. M'agradaria separar-lo".





"Fins i tot hi havia un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i del Consell d'Estat, que deia que aquesta llei vulnerava les competències exclusives de l'Estat de regulació d'arrendaments urbans", ha afegit.





Sobre l'informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , la ministra ha dit que el Govern té "informes de juristes de reconeguda competència que asseguren que aquesta llei no vulnera cap competència".





En aquest sentit, ha assegurat que el CGPJ és un òrgan que “faria bé a renovar-se, que seria el primer símptoma de normalitat”, i ha sostingut textualment que va fer valoracions més polítiques que tècniques.





ESCUT SOCIAL I BATERIES





La ministra ha detallat que també estudien la pròrroga més enllà del 28 de febrer de les mesures d'escut social que incloïen una desnonaments per la pandèmia, quan "es van donar circumstàncies excepcionals i particulars que ara no es donen".





Sobre la possibilitat d'instal·lar una fàbrica de bateries a Catalunya, ha dit que "és una de les opcions" i que, com a catalana, li agradaria que això passés.





Tot i això, ha subratllat que la ubicació no està definida i que es fixarà en atenció a la "valoració de la competitivitat que tenen les diferents regions i les comunitats autònomes".





INFRAESTRUCTURES





Ha defensat que des que el PSOE va arribar al Govern s'ha millorat en matèria d'infraestructures a Catalunya, malgrat la pandèmia: “Durant aquest any 2022 veurem com s'incrementa el nivell de les execucions a Catalunya. És una de les qüestions que ens hem compromès a tractar dins de la comissió d'infraestructures”.





També ha destacat la licitació per 400 milions d'euros prevista per a aquesta setmana del soterrament de les vies de tren de la R4 al seu pas per Montcada i Reixac (Barcelona), un projecte “molt important per a la ciutat”.





I sobre el traspàs de Rodalies, ha mantingut que “és complicat” dur a terme el traspàs total, com reclama el vicepresident i conseller d'Infraestructures de la Generalitat, Jordi Puigneró.