Amarga victòria del PP i fracàs del PSOE a Castella i Lleó

Alfonso Fernández Mañueco @ep





Amarga victòria del PP a Castella i Lleó on no es va poder ni aproximar a l'èxit aconseguit fa sis mesos per Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Mañueco va guanyar dos procuradors (31), però el partit s'ha deixat 55.000 vots. L'avançament electoral no va tenir l'efecte desitjat i avui la pilota ja és a la teulada de VOX , els triomfadors de la nit electoral.

Molt pitjor ha estat el resultat per al PSOE , que ha perdut la condició de partit més votat (2019) i ha perdut 111.000 vots i 7 procuradors. Tercer intent fallit de Luis Tudanca per ser president d'una Comunitat que va tenir Demetrio Madrid (1983-87) com a primer president i únic socialista en els 38 anys d'autonomia de Castella i Lleó.

Els votants han castigat en part el govern de Pedro Sánchez i el que s'entén aquí com a persecució a tot el que soni a Espanya: acords amb independentistes catalans i bascos i concessions al nacionalisme abertzale i proetarra. També han pesat molt els atacs a dos sectors essencials a Castella i Lleó, agricultura i ramaderia, per part dels socis del PSOE al Govern, Unidas Podemos .

VOX recull part de l'enfonsament de Ciutadans i els seus 13 procuradors i 211.000 vots el converteixen en força essencial al nou Parlament autonòmic. En què s'ha convertit en tercera força política a Castella i Lleó hi ha força votant del PP decebut, molts antics votants de Ciutadans i fins i tot de l'esquerra moderada que no entén la política radical en temes essencials del Govern d'Espanya.

No haurà estat una bona nit ni per a Pablo Casado ni per a Teodoro Garcia Egea , no hi va haver “sorpàs” com a Madrid. Tampoc Pedro Sánchez, Adriana Lastra i Luis Tudanca deuen haver tingut la nit somniada. I què dir de Javier Tezanos , que a hores d'ara s'hauria d'haver anat cap a casa després del sonor ridícul (de nou) amb l'enquesta del CIS, on no n'ha encertat ni una. I amb diners de tots.

Tampoc Inés Arrimadas haurà dormit bé amb la nova confirmació que Ciutadans es dilueix com un sucre en un cafè i no el salva ni el millor despatx d'Advocats. També a la terra dels seus pares (salmantins) passa a ser testimonial i deixa sense escó qui ha estat President de les Corts aquests anys, Luis Fuentes .

A més de VOX , els triomfadors han estat Soria Ya , partit més votat en aquesta província (3 procuradors), molt per sobre del PP i doblant el PSOE . I la Unió del Poble Lleonès, UPL , que doblega en vots i obté també 3 procuradors. Els seus 51.794 vots en unes Eleccions Generals serien 1 o fins i tot 2 Diputats Nacionals. Compte! Igual que a Sòria els 17.000 vots de Sòria Ja . I Per Àvila manté el procurador, però amb vots “robats” al PP. El seu líder és l'actual Alcalde a la ciutat de Santa Teresa i antic president de la Diputació, fins a la seva espantada del PP. Aquí no és nacionalisme sinó localisme i el greuge amb altres regions el que anima aquest vot de la mal anomenada “Espanya buidada”. Avís per a navegants.

Unides Podem , en caiguda lliure des de fa tres anys, perd un dels procuradors i és força testimonial en desaparició. Res de nou sota el sol.

Un detall per analitzar és que els tres candidats dels principals partits no eren els preferits pels seus partits fa dos anys. Per diferents raons i guerres internes, ni Alfonso Fernández Mañueco era el preferit a Gènova, ni Luis Tudanca a Ferraz. Tampoc Francisco Igea a Ciutadans, es va enfrontar i va perdre les primàries amb Inés Arrimadas fa just dos anys.

Eleccions en clau nacional des del principi i amb una campanya en què tots els líders nacionals hi van estar implicats. " Hem tingut més ministres en aquests 15 dies a la Comunitat que en els últims 30 anys ", em deia l'altre dia un veterà votant del PSOE de Felipe González . És evident que no ha servit de res. Gairebé tan poc com el reg amb diners públics anunciats per Pedro Sánchez en dos Consells de Ministres que semblaven pensats en clau 13F i Castella i Lleó.

Avui comença una etapa nova a Castella i Lleó, però sembla que només és el pròleg del que ve. Que cada pal aguanti la seva espelma. Ahir a la nit Santiago Abascal ja el va veure a Valladolid cara de Vicepresident de la Junta al seu desconegut advocat burgalès i candidat Juan García-Murillo . La seva primera experiència política als 30 anys i la seva primera “collita” 13 procuradors que seran claus per al futur Govern de Castella i Lleó.