L'horrible història del Dia del Sant Valentí: decapitacions i sacrificis d'animals

Avui dia, l'únic que es decapita al Dia de Sant Valentí són algunes poncelles de rosa. La llarga història del dia més romàntic del món és sagnant i cruel i està molt lluny del romanticisme. Aleshores, quina és la seva història i per què finalment ha acabat sent el dia per celebrar l'amor?





El Dia de Sant Valentí se celebra en honor de Valentí, un màrtir reconegut per l'Església Catòlica. Valentí era un sacerdot cristià que va ser contra una ordre de l'emperador Claudi II de prohibir que les tropes es casessin, creient que els homes solters eren millors soldats.



Tot i això, el clergue va ser en contra d'aquest decret i va casar soldats en secret. Finalment el van descobrir i va ser cridat per l'emperador per rendir comptes, en una trobada en què Valentí va tractar de convèncer Claudi II perquè seguís la doctrina de Crist. Però no ho va aconseguir, i va ser torturat i, finalment, decapitat el 14 de febrer de l'any 269.





UNA ALTRA TEORIA





Mentre que alguns historiadors creuen que se celebra Sant Valentí per la història del sacerdot decapitat, altres afirmen que creu que va començar com un reemplaçament del festival romà Lupercalia, una celebració de la fertilitat en què els sacerdots es reunien en una cova on es deia que els fundadors de Roma, Ròmul i Rem, van ser criats per un llop





En aquesta festivitat, sacrificaven una cabra i un gos , abans de tallar la pell de la cabra a tires, mullar-la en sang i bufetejar amb ella suaument les dones romanes per augmentar la seva fertilitat.





CAMÍ CAP AL ROMANCE





Finalment, Sant Valentí -el que va casar soldats romans- es va convertir en sant fins del segle V, i el dia de la seva mort es va convertir en una celebració cristiana. Ja entrant a l'Edat Mitjana, es va començar a associar amb el romanç. A partir d'aquest moment, hi ha exemples de poesia romàntica emergents que justifiquen la festivitat que celebrem el 14 de febrer.