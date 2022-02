Una explosió al Pirineu francès deixa almenys 7 morts, entre ells dos nens

Fotografia de l'edifici destruït compartida pel govern francès @ep





Almenys set persones han mort, inclosos dos nens, en un incendi provocat per una explosió al Pirineu francès. Es va sentir una explosió al voltant de la 1:30 d'aquest dilluns, provocant un gran incendi en un bloc de pisos del municipi de Saint-Laurent-de-la-Salanque.





Un home de 27 anys va resultar greument ferit després de saltar des d'una finestra del pis superior per evitar les flames, mentre més d'un centenar de bombers anaven al lloc. No tots els que estaven endins es van poder salvar ja que alguns van col·lapsar dins de l'edifici.





Els bombers van aconseguir rescatar 29 persones, quatre de les quals van haver de ser traslladades a l'hospital : tres van patir inhalació de fum i una altra va resultar greument ferida. Els informes inicials suggereixen que almenys 11 apartaments es van veure afectats.





Les autoritats creuen que va passar una explosió a la planta baixa de l'edifici, on hi ha una botiga d'entrepans. L'alcalde de la localitat rural, Alain Got, va dir als periodistes locals: "Quan vaig anar al lloc, hi havia fum per tot arreu. Els pisos van col·lapsar, el sostre es va esfondrar".





Una resident local anomenada Isabelle explica a France Bleu: "Estava dormint, vaig sentir un estrèpit, vaig pensar que era una tempesta. Estava al meu llit, les persianes es van obrir, les vores de les finestres es van moure. Tenia molta por, vaig baixar ràpidament. La gent estava en pànic al carrer, cridaven. Vam venir a refugiar-nos aquí amb el meu veí, no vam poder tornar als nostres apartaments, hi havia massa fum. No he dormit en tota la nit, estic massa commocionada", assegura.





Els bombers encara són al lloc, però la feina s'ha alentit per por que l'edifici s'ensorri encara més. S'ha obert una investigació per determinar les causes de l'esclat.