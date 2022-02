Desallotgen de nou el bloc de pisos socials de Sabadell per risc elèctric

Endolls @ep





Els veïns de l'edifici destinat a vivenda social al passeig del Comerç número 49 de Sabadell van ser desallotjats aquest diumenge a la nit per risc elèctric, com ja va passar la setmana passada.





Segons ha informat l'Ajuntament de Sabadell en un comunicat aquest dilluns, un total de 45 persones de 15 famílies han estat reallotjades per l'administració local després d'abandonar l'edifici , que pertany a l'empresa municipal Vimusa.





El consistori ha optat per aquesta mesura per "prevenció i seguretat", després que diversos veïns avisessin que havien patit rampes i en no trobar-se l'origen en analitzar tots els pisos.





Tècnics de Vimusa i una empresa homologada examinaran, a partir d'aquest dilluns, tots els habitatges amb l'objectiu d'identificar la decisió que podria haver provocat aquestes rampes entre els llogaters.





Es tracta del mateix bloc del qual van haver de marxar 57 persones dilluns passat a la nit al detectar-se un risc elèctric, però es va trobar l'origen --un escalfador en mal estat-- i es va reparar 48 hores després, i el gruix dels afectats van poder tornar a casa seva.





Únicament dues famílies no van poder tornar a casa, ja que els tècnics van trobar "altres deficiències" a la instal·lació i havien de fer-se unes intervencions més exhaustives.