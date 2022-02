Renfe torna una motxilla amb més de 7.300 euros trobada per un vigilant a la T4 de Barajas

Renfe @ep





Renfe ha tornat al seu propietari una motxilla amb més de 7.300 euros, en bitllets comunitaris i dòlars, que va ser trobada per un vigilant de seguretat de la companyia a l'estació de Rodalies de la T4 de l' aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas .





Segons han explicat fonts de Renfe, va ser a principis de febrer, quan un vigilant de seguretat de Renfe va trobar una motxilla abandonada a l'andana . El treballador va portar l'equipatge a les taquilles de l'estació, on les treballadores, després d'informar Objectes Perduts de Rodalies Madrid de la troballa, van procedir a inspeccionar-ho.





Dins hi van trobar un passaport i una quantitat de diners en efectiu superior als 7.300 euros. "Recordem que a la persona que apareixia al passaport li havíem venut un bitllet a primera hora", ha explicat l'operadora comercial de Renfe a la T4 que va inspeccionar la motxilla.





Aquesta treballadora ha recordat que en tenir les dades d'aquest viatger a l'ordinador pel protocol Covid, per poder rastrejar la gent en cas que hi hagi algun contagi, li van trucar per telèfon. Als deu minuts va aparèixer per recollir les seves pertinences.