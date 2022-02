Tezanos respon a les acusacions de frau al CIS

José Félix Tezanos @ep





El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha fet públic un comunicat en què defensa les seves enquestes sobre les eleccions a Castella i Lleó subratllant que la seva activitat no és "la màgia" ni l'"endevinació" i que altres enquestadores van fallar més en els seus pronòstics .





Segons explica, el PSOE ha obtingut el 30,1% dels vots, "exactament els mateixos" de la primera enquesta preelectoral del CIS, acabada el 22 de gener , 22 dies abans de la votació, i set dècimes menys que l'Enquesta Flash acabada el 2 de febrer (11 dies abans).





I afegeix que el PP ha obtingut el 31,4% dels vots, amb una desviació d'1,6 dècimes respecte a l'última estimació realitzada pel CIS, però creu que aquest desfasament "se situa dins dels marges teòrics d'error" i recalca que els seus 31 escons són dins de la forquilla de la seva feina. Això sí, van posar una forquilla àmplia de cinc escons, entre 27 i 32 procuradors.





"Els resultats de les eleccions celebrades el 13 de febrer a Castella i Lleó han demostrat que els pronòstics d'algunes empreses enquestadores que auguraven una àmplia majoria de vots i escons per al PP no s'han complert", replica l'organisme que presideix el sociòleg socialista José Félix Tezanos.





DESTACA ELS SEUS ENCERTS, ÒBVIA ERRORS





El CIS presumeix d'haver encertat els resultats dels partits locals, com Sòria Ja o la Unió del Poble Lleonès, però no esmenta el seu pronòstic 'inflat' d'Unidas Podemos i Ciudadanos, i només admet que “els vots i escons obtinguts per Vox han estat significativament superiors" a les estimacions del CIS, però "també de la major part de les enquestes publicades".





En tot cas, el comunicat insisteix en un dels dogmes que Tezanos ha repetit en les seves compareixences públiques, recalcant que la validesa de les seves dades "mai no es pot pretendre que vagi més enllà del moment en què es van realitzar els treballs de camp" i que la seva tasca investigadora se situa "en el pla de procedir científic, i no en el de la màgia i/o l'endevinació".





"Les dades de les enquestes del CIS es publiquen amb tot detall a la seva pàgina web, amb advertències i especificacions molt detallades que ressalten que aquestes enquestes s'han d'interpretar i valorar en el marc del que realment és la investigació sociològica, amb uns marges teòrics de error que es correspon amb l'amplitud de les mostres i amb el rigor dels treballs de camp efectuats", insisteix.