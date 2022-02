PP i Vox xoquen a Castella i Lleó: Génova vol governar en solitari i els d'Abascal demanen la vicepresidència

Fernandez Mañueco (PP) i García-Gallardo (Vox) @ep





El poble ha votat i ara comença el joc polític. Els ciutadans de Castella i Lleó van decidir aquest diumenge donar-li la victòria al Partit Popular d'Alfonso Fernández Mañueco , però no li van donar prou vots per aconseguir una investidura en solitari, ni per poder governar amb estabilitat durant la legislatura. El vot dels castellanolleonesos va sentenciar que els populars hauran de tenir un soci molt poc còmode de Govern: la ultradreta de Vox.





Els populars necessitaran els d'Abascal per poder governar a Castella i Lleó, i per això poden recórrer a dues vies: un govern en solitari del PP que només seria possible amb l'abstenció de Vox, o governar en coalició amb la ultradreta. A Gènova somien amb la primera opció, mentre que a Vox s'han plantat i demanen la seva quota al nou Executiu castellanolleonès: o governen amb ells, o no hi haurà Govern.





El candidat de Vox a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo Fring , ha insistit aquest dilluns en la intenció del partit al qual representa de formar part del Govern de la Junta de Castella i Lleó que sorgeixi després de les eleccions d'aquest diumenge i ha garantit que no facilitarà un govern en solitari del PP ni es prestarà a ser crossa de ningú.





Tot i que no ha volgut detallar quines conselleries li agradaria gestionar -Abascal sí ho va fer al dir que el seu candidat tenia cara de "vicepresident"-, sí que ha assenyalat que VOX hauria de comptar amb almenys la mateixa representació que va tenir Ciutadans a les passades eleccions amb resultats similars als de la formació a què representa que ha aconseguit 13 escons en aquest avenç electoral.





Aquesta opinió és molt lluny de la dels populars, que ha expressat aquest dilluns el secretari general del partit, Teodoro García Egea, que ha defensat un Govern del Partit Popular amb "suports puntuals" d'altres forces polítiques de les Corts de Castella i Lleó per "treure endavant mesures importants". Dit això, ha avisat a Vox que si "bloqueja" aquest Executiu autonòmic d'Alfonso Fernández Mañueco haurà de "respondre dels seus actes".









García Egea ha afirmat que Mañueco té prou majoria per "explorar un Govern amb possibles suports puntuals" d'altres fores polítiques, cosa que, segons ha dit, ja practica el PP en altres ajuntaments, citant per exemple el de Benidorm.







"Tenim molts ajuntaments i comunitats autònomes on hi ha governs en solitari del PP que han estat recolzats des de fora per diferents forces polítiques", ha abundat, per afegir que l'experiència d'un Govern de coalició "no ha portat més estabilitat ni prosperitat a Espanya sinó tot al contrari”.