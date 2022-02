El cadàver d'una nonagenària amb què va conviure mesos la seva filla a Vigo no presenta signes de violència

L'autòpsia confirma que la nonagenària trobada sense vida a Vigo portava morta ja molt de temps a casa de la seva filla, la qual convivia amb el cadàver des de feia mesos, i ha descartat signes visibles de violència, segons han indicat fonts coneixedores del cas a Europa Press.





Prefectura de la Policia local de Vigo /@EP





Tot això després que agents de la Policia Local trobessin divendres passat al matí a Vigo el cadàver d'aquesta dona d'uns 90 anys a la casa de la seva filla. Segons confirmen a Europa Press fonts oficials consultades, l'avís el va donar un veí de l'edifici, situat a la rua Caldas de Reis, perquè ja feia temps que no veia l'anciana.





D'aquesta manera, passades les 11.15 hores del matí, la policia es va personar a la vivenda i la filla els va obrir la porta. Un cop van aconseguir accedir a l'interior, van comprovar com el cadàver de la nonagenària estava estès al llit en avançat estat de descomposició . Podria portar-hi uns dos mesos.









Posteriorment, la Policia Local va donar avís al Jutjat de Guàrdia per procedir a l'aixecament del cadàver, per ser sotmès posteriorment a una autòpsia, de la qual ja se'n coneixen els resultats. S'hi han descartat signes de violència visibles al cadàver.





Per part seva, la filla negava la mort de la seva mare i assegurava que seguia cuidant-la, per la qual cosa va ser derivada a Psiquiatria de l'Hospital Álvaro Cunqueiro per a la seva valoració, tal com indiquen les mateixes fonts.