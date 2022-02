Claus per detectar l'epilèpsia: alteració del gust, olfacte o visió i moviments involuntaris

Diagnòstic de malalties neurològiques com l'epilèpsia /@EP





La neuròloga i epileptòloga de l'Hospital Nostra Senyora del Roser (Madrid), Carla Anciones, ha concretat alguns dels principals símptomes que faciliten el diagnòstic de l'epilèpsia, com alteracions del gust, de l'olfacte, sensacions a l'abdomen, alteracions a la visió, moviments involuntaris , per així poder realitzar un correcte tractament de la patologia.





Amb motiu del Dia Internacional de l'Epilèpsia 2022 , l'experta ha recordat que un dels cims d'edat d'aquesta malaltia és la infantesa o la joventut primerenca. De fet, apunta que més de 100.000 nens a Espanya estan afectats per ella, segons dades del Ministeri de Sanitat.





“Tot el que fem, veiem, pensem, sentim i com ens movem és per electricitat. I quan aquesta es descontrola, és quan es produeixen les crisis epilèptiques. Això sí, no totes les epilèpsies són les crisis de convulsió que coneixem. Hi ha múltiples tipus de crisi i no sempre és senzill identificar-los”, ha detallat l'especialista.





Per diagnosticar la malaltia, en primer lloc, cal identificar els símptomes de les crisis. Algunes, en paraules d'Ancions, cursen amb absències, amb detenció de l'activitat o l'arreactivitat. La segona fase del diagnòstic és la neurofisiologia, és a dir, fer un electroencefalograma.







Finalment, cal recórrer a les tècniques de neuroimatge, i la principal és la ressonància magnètica d'alt camp, que ajuda a determinar si aquestes crisis vénen d'algun focus concret.





"Hi ha causes de focus epilèptic que cal tractar de manera més invasiva, en el cas de tumors, cicatrius d'hemorràgies, malformacions o alteracions vasculars", ha conclòs la doctora Anciones.