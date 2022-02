L'eficàcia de la tercera dosi contra malaltia greu comença a disminuir al cap de quatre mesos

Una persona rep una vacuna /@EP





Un estudi dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès) ha demostrat per primera vegada que la immunitat contra la malaltia greu per COVID-19 comença a disminuir 4 mesos després de rebre la tercera dosi duna vacuna dARNm (Pfizer o Moderna).





No obstant això, i encara que la protecció va disminuir amb el temps, la investigació, publicada a l'informe setmanal de Morbilitat i Mortalitat del CDC, una tercera dosi seguia sent molt eficaç per prevenir la malaltia greu per COVID-19.





"Les vacunes d'ARNm, inclosa la vacuna de reforç, són molt eficaces, però la seva eficàcia disminueix amb el temps. Les nostres troballes suggereixen que poden ser necessàries dosis addicionals per mantenir la protecció contra la COVID-19, especialment per a les poblacions d'alt risc ", explica el coautor de l'estudi, Brian Dixon, director d'informàtica de Salut Pública de l'Institut Regenstrief i de l'Escola de Salut Pública Richard M. Fairbanks de la Universitat d'Indiana.





El treball també ha revelat que les persones d'origen hispà o negre tenen la meitat de probabilitats de rebre una tercera dosi de la vacuna que les persones de raça blanca, cosa que fa que “siguin més vulnerables a la COVID-19 greu i posa de relleu la necessitat que es redoblin els esforços per protegir aquestes poblacions vulnerables".





Segons un quadre de comandament dels CDC, fins al 8 de febrer del 2022, entre els nord-americans de 65 anys o més que van rebre una dosi de reforç: el 72,3% eren persones de raça blanca, el 8,9% eren persones de raça hispana i el 7,6% eren persones de raça negra.





Les taxes entre les persones que són negres o hispanes són inferiors a la proporció d'aquests grups amb dues dosis, i aquestes proporcions són inferiors al percentatge de la població nord-americana composta per persones d'aquests grups, cosa que indica disparitats quant a qui han rebut terceres dosis als EE.UU.







Tot i això, en les últimes dues setmanes s'han observat taxes més altes de vacunació entre aquests grups minoritaris (el 16,9% dels reforços són de persones que són hispanes; el 12,7% de negres). A l'estudi, entre els pacients de raça blanca, el 12% havia rebut una tercera dosi en comparació amb el 7% dels pacients de raça hispana i el 6% dels pacients de raça negra. Es van observar disparitats similars a l'administració de la tercera dosi entre els pacients hospitalitzats per COVID-19 greu.





En general, l'estudi va concloure que els individus amb la segona i tercera dosi d'una vacuna d'ARNm tenien una protecció més gran contra les hospitalitzacions (malaltia greu) que contra símptomes que poden no requerir hospitalització. L'eficàcia de la vacuna també va ser menor en general durant el període òmicron que durant el període Delta.





L'eficàcia de la vacuna contra les visites a urgències va disminuir del 97 per cent en els dos primers mesos després de la recepció del reforç al 89 per cent d'eficàcia als quatre mesos o més durant el període predominantment Delta (estiu/principis de tardor de 2021 ).





Durant el període amb predomini d'òmicron (finals de tardor de 2021/hivern de 2021-22), l'eficàcia de la vacuna contra les visites a urgències va ser del 87% durant els dos primers mesos després de la tercera dosi, i va disminuir al 66% als quatre mesos després de la tercera dosi.





Després de la tercera dosi, la protecció contra l'hospitalització associada a la variant Delta va disminuir del 96% en els dos mesos següents al 76% després de quatre mesos o més. L'eficàcia de la vacuna contra les hospitalitzacions associades a la variant òmicron va ser del 91% durant els dos primers mesos i va baixar al 78% als quatre mesos.





"Les nostres troballes confirmen la importància de rebre una tercera dosi de la vacuna per prevenir la COVID-19 de moderada a greu, especialment entre aquells amb comorbiditats. El fet que la protecció conferida per les vacunes d'ARNm disminuís els mesos següents a una tercera dosi de la vacuna recolza les dosis de reforç per mantenir la protecció contra la COVID-19 de moderada a greu", reb un altre dels autors de l'estudi, Shaun Grannis, vicepresident de dades i anàlisi de l'Institut Regenstrief i professor de medicina familiar a la Facultat de Medicina de la Universitat d'Indiana.