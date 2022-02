L'actriu Hiba Abouk i Achraf Hakimi, pares per segona vegada

Hiba Abouk en una foto del seu Instagram /@hiba_abouk_





L'actriu Hiba Abouk i el futbolista Achraf Hakimi estan enhorabones després d'haver-se convertit en pares per segona vegada amb l'arribada del seu fill el 12 de febrer passat. Només un dia després de la celebració del segon aniversari del seu fill gran Amín, la parella rebia el millor regal possible per al seu fill, un germanet amb què compartir jocs i vivències.







"I va arribar el millor regal per a Amín i per a tota la família: NAÍM HAKIMI ABOUKHRIS. Quines ganes teníem de tenir-te entre nosaltres! Ha sortit tot estupendament i vam gaudir de moltíssima salut", escrivia.