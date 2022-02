La CUP no assistirà a la conferència d'Aragonès

La CUP ha anunciat que no assistirà a la conferència del president de la Generalitat /@EP







La CUP ha anunciat que no assistirà a la conferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès , d'aquest dilluns i li ha exigit que passi de les paraules als fets i que treballi per tornar a l'essència del 14 de febrer posant un horitzó clar cap al referèndum d'autodeterminació i prioritzant els interessos de la majoria de la població ”.





En un comunicat, ha explicat que no assistirà a la conferència del president que coincideix amb l'aniversari de les eleccions del 14 de febrer, però ha assegurat que “estarà pendent dels anuncis que pugui fer” el cap de l'Executiu català.





Els cupaires han sostingut que aquestes eleccions obrien una nova etapa i eren una oportunitat "per superar els últims anys de paràlisi i d'estancament", però ha acusat el Govern de no haver fet suficient per avançar en aquest sentit.





"El Govern de la Generalitat no ha fet prou passos endavant per impulsar canvis substancials que suposin una ruptura amb les polítiques de la 'sociovergència' dels últims 30 anys i segueix estancat en un marc de passivitat davant del Govern de l'Estat i de seguidisme a els interessos de la patronal i Foment”, ha criticat.





Consideren que el Govern "s'allunya cada cop més" de l'acord d'investidura i dels compromisos de l'inici de la legislatura i que per això no assistiran a la conferència que Aragonès pronunciarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).