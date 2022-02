Mor el conductor d'un vehicle en un xoc frontal a Flix

Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu /@Mossos





El Servei Català de Trànsit ha informat en un tweet recollit per Catalunyapress que aquest dilluns s'ha registrat un sinistre mortal a la carretera C-12 al punt quilomètric 84 a l'alçada de Flix (Ribera d'Ebre). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 14.15.





Per causes que encara no se saben, un turisme i un camió han xocat frontalment . A causa de l'accident, va morir el conductor i únic ocupant del turisme: un home de 42 anys.





Arran de la incidència, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a la incidència a la carretera, aquesta s'ha tallat en tots dos sentits .