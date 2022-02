Moren 10 persones que meditaven en una platja quan van ser arrossegades pel mar

Foto d'arxiu del mar a la nit /@Pixabay





Un total de 23 persones es trobaven meditant a la platja de Payangan, a Indonèsia, quan va pujar la marea i van ser arrossegades per les onades . La policia en va rescatar 13, però les altres 10 van morir i només van poder trobar els seus cossos sense vida.







"Hi havia 23 persones agafades de la mà quan va passar la tragèdia. Estaven massa a prop del mar i no van poder escapar quan va pujar la marea", va declarar el cap de policia local, Hery Purnomo, davant la cadena de televisió One. "Van ser rescatades 12 persones i altres 10 cossos sense vida”, va comentar; un altre cos continua desaparegut.





Segons mitjans locals, aquesta platja sol estar tancada i vigilada a la nit perquè és habitual que pugi la marea i, per tant, suposi un perill per a la vida de les persones. Per tant, encara no se sap com aquestes persones de religió musulmana, que practicaven un ritual, van poder accedir al lloc diumenge a la matinada.





El cap de policia esmentat va esmentar que el guru que guiava el grup està detingut i serà interrogat per aclarir els fets.