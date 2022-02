Avís groc per nevades a Lleida i per vent fort a Girona i Tarragona aquest dimarts

El vent, la neu, el fred i l'onatge posaran en risc demà vuit CCAA /@EP





Vuit comunitats autònomes de la meitat nord tendiran aquest dimarts avís de risc per neu, vent, fred o per fenòmens costaners , segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





L' avís groc per nevades afectarà Lleida i Osca , on es podran acumular fins a 10 centímetres de neu al llarg de 24 hores, i a Navarra, amb una acumulació menor, d'uns 5 centímetres de neu. A més, el vent fort amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora motiva l'avís de risc a les províncies de Tarragona i Castelló.





Per la seva banda, Tarragona i Girona tindran vent del nord-oest amb força 7 que poden provocar onatge de 2 a 3 metres . L'avís per temperatures fredes només estarà activat a la província d'Àvila, on s'espera que les mínimes puguin baixar fins a -6 graus centígrads.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET espera pocs canvis encara que les mínimes tendiran a baixar a la Península i a les Balears i hi haurà gelades febles a l'altiplà Nord, nord-est de l'altiplà Sud, sistemes Ibèric i Central, interior del sud-est peninsular i, més intenses, als Pirineus.







Finalment, respecte als vents , assenyala que seran de l'oest o del nord-oest a la Península i les Balears, amb intervals de fort al litoral de Galícia, Cantàbric, sota Ebre i Empordà , mentre que seran fluixos al quadrant sud-oest de la Península.