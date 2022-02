Un avi fa 14 mesos que està confinat per Covid-19 després de 78 proves on ha donat positiu

Coronavirus @unsplash





Un home ha estat atrapat en quarantena durant 14 mesos després de donar positiu per coronavirus 78 vegades seguides. Muzaffer Kayasan segueix obtenint resultats positius en els tests de Covid-19 i està desesperat per obtenir una exempció per finalment poder tornar a veure els seus néts.





L'home de 56 anys, que té leucèmia, va contreure Covid-19 per primera vegada el novembre del 2020, però no va emmalaltir greument i aviat va ser donat d'alta de l'hospital. Tot i això, mai va donar negatiu després de les primeres dues setmanes d'aïllament a casa pel virus assassí.





I des de llavors, el pobre Muzaffer ha passat nou mesos a l'hospital i cinc mesos més a casa seva a Istanbul, Turquia, en autoaïllament . No ha estat en contacte amb al món exterior des de llavors perquè no es pot alliberar del virus del tot i està desesperat per estar amb la seva família, informa l'agència de notícies turca İhlas.





L'autoaïllament a Turquia s'acaba després d'una setmana per als pacients amb coronavirus, però només si donen negatiu. Fins aleshores, Muzaffer haurà de romandre sota sostre.





Segons els informes, ara sol·licita a les autoritats turques que trobin una solució a la seva situació única, amb l'esperança que pugui estar exempt de les regles de Covid de Turquia.





La seva esposa i fill, així com els seus néts, el poden visitar però només poden veure Muzaffer a través de la finestra. "Primer vaig pensar que era un portador, però aquest no és el cas", explica el vell. "Crec que estic més exposat al virus. Fins i tot un gat que passi per la finestra em pot contagiar”, fa broma. “Em vaig recuperar, però encara tinc les restes de Covid-19 al meu cos. Aquesta és l'única explicació que em van donar per les proves positives”, sentencia





"No tinc cap problema aquí a banda de no poder tocar els meus éssers estimats. És molt difícil. Ni tan sols puc vacunar-me a causa de la meva condició", lamenta l'ancià. The National va informar que els metges de Muzaffer asseguren que ha tingut problemes per recuperar-se de Covid perquè està immunocompromès a causa de la seva leucèmia.