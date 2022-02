A Transnistria no volen una guerra amb Ucraïna: "Ningú vol problemes amb el principal soci comercial"

Tanc a una plaça del centre de Tiraspol | Fotografia de Joan Carles Meneses





Els Estats Units han afirmat que Rússia podria començar la invasió d' Ucraïna qualsevol dia des d'avui". "No podem predir amb exactitud el dia, però portem un temps dient que estem dins de la finestra i la invasió, una acció militar gran, podria iniciar-la Rússia en territori d'Ucraïna qualsevol dia des d'avui. Això inclou la setmana que ve, abans que acabin els Jocs Olímpics” ha assegurat Jake Sullivan, secretari de defensa de la Casa Blanca.





Amb aquest panorama, molts es pregunten: per on pot començar la invasió? Alguns experts assenyalen que la intervenció militar podria començar des del Donbass; altres apunten a Bielorússia i molt pocs recorden que hi ha una franja de territori que podria jugar un paper clau en aquest conflicte: Transnistria . Es denomina així per ser el territori que queda a l'est del riu Dnièster (trans-Dnièster), que actua de frontera natural entre aquest enclavament rus i Moldàvia. Oficialment, Transnistria se situa dins de la república moldava, però és independent de facte des de ja fa tres dècades -o un territori a mercè de Moscou-.





En el conflicte entre Rússia i Ucraïna, aquesta petita franja de territori on viuen unes 350.000 persones s'ha tornat especialment rellevant perquè és un altre territori prorus amb una frontera que limita amb la ucraïnesa. A més, és a menys d'una hora d'un dels centres comercials d'Ucraïna: la ciutat d'Odessa.









Per això, a CatalunyaPress hem volgut saber com s'està percebent aquesta amenaça de conflicte en aquest país invisible per al món, però amb presència de tropes russes.





Alguns residents a Tiraspol , la capital de Transnistria , expliquen a aquest mitjà que per ara la tensió bèl·lica no ha arribat a aquest enclavament rus: "De moment tot està tranquil i pacífic per aquí", assenyalen. Ens expliquen que la majoria de tropes russes que hi ha en aquest territori són “joves locals” que no han estat formats militarment per Moscou. "La majoria ni tan sols ha estat a Rússia", assegura un empresari resident al territori.







Fonts al territori confirmen a CatalunyaPress que de moment "no hi ha exercicis militars ni tropes russes" desfilant pels carrers de Transnistria i de fet, la guerra a Ucraïna no es percep com "una amenaça imminent".





De la mateixa manera, recorden que l'economia de Transnistria depèn, principalment, del comerç amb Ucraïna, i especialment amb la ciutat d'Odessa: "Ningú vol problemes amb el nostre principal soci comercial. Gairebé tot el que tenim aquí prové del port d'Odessa", assenyalen.