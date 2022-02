Llançament de farina i confeti contra els Mossos en un desnonament al Poble Sec de Barcelona

Els Mossos han tret una per una les persones, mentre des del pis que desnonarien han tirat farina i confeti / @EP







Diverses persones que intentaven evitar el desnonament d'una família de quatre persones al barri del Poble Sec de Barcelona han llançat farina i confeti els agents de la Brigada Mòbil ( Brimo ) que l'executarien per ordre del jutjat 55 de Barcelona.





Segons informa Europa Press, els agents han arribat cap a les 12.30 hores, i unes 50 persones s'han concentrat davant de la porta per intentar evitar el desnonament.





Els agents han tret una per una les persones, mentre des del pis que desnonarien han tirat farina i confeti, però els agents han aconseguit entrar a l'edifici i, després de diversos avisos d'obrir la porta i no rebre resposta, l'han tirat a terra i han entrat.





En entrar, els agents s'han dirigit cap a una habitació on hi havia un dels fills, i la dona de la família ha anat cap als agents per evitar que entressin a aquesta habitació i l'han reduït.





Finalment, els agents han baixat i han abandonat el lloc dels fets cap a les 14 hores.