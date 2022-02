Aragonès insta l'independentisme a abandonar retrets i desconfiances

Pere Aragonés a la conferència Avancem / @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat aquest dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez, que si no soluciona el conflicte català "estarà obrint la porta a un Govern de la dreta amb l'extrema dreta", en allusió a un possible executiu PP-Vox.





Ho ha dit en la conferència 'Avancem' (Avancem), que ha pronunciat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) coincidint amb el primer aniversari de les eleccions del 14 de febrer i a la qual han assistit unes 400 persones.





"El Govern de l'Estat ha de demostrar el seu compromís democràtic, perquè, sense la resolució al conflicte polític, Espanya es llisca cap a l'autoritarisme, com demostra l'avanç de l'extrema dreta", ha afirmat l'endemà de les eleccions a Castella i Lleó, on el PP ha guanyat i pot dependre de Vox per a governar.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat aquest dilluns a l'independentisme a abandonar tacticismos, retrets i desconfiances, així com a no reduir el debat a identificar "herois i traïdors", allegant que amb això perd el conjunt del moviment.





"Hem d'entendre que no hi ha una única manera de ser independentista. No hi ha una manera bona i una dolenta de ser independentista", ha dit durant una conferència en l'MNAC coincidint amb el primer aniversari de les eleccions del 14 de febrer, i davant unes 400 persones.





Per a Aragonès, el moviment independentista és plural i divers, i considera que els retrets i desconfiances només afebleixen la posició negociadora de Catalunya i impedeixen escenaris de futur.





Per això, ha cridat a recosir la unitat d'acció i a refer confiances "amb una mirada àmplia i inclusiva que compti amb el conjunt del soberanisme per a fer inevitable" l'amnistia i l'autodeterminació.





Així, ha reclamat estar a l'altura del moment, escoltar a totes les parts i "deixar de competir per a veure qui és més independentista i més d'esquerres" perquè --ha assegurat-- tots comparteixen el mateix objectiu i tots són necessaris.





També ha insistit a enfortir els grans consensos de la societat catalana, que ha enumerat: reforçar la idea que Catalunya és una "nació", i les seves institucions; que és una terra d'acolliment on el català és bàsic; un territori europeista que vol liderar el projecte europeu al Mediterrani; que vincula progrés econòmic i benestar de tota la ciutadania; i que vol avançar en la transformació feminista i el combat al canvi climàtic.





CRITICA A l'ESTAT

No obstant això, ha acusat l'Estat de "no acollir ni respectar" aquests grans consensos, alguna cosa que considera que és estructural i que respon, en les seves paraules, a la seva incapacitat d'entendre, de donar cobertura i de potenciar totes aquestes qüestions.





Davant aquesta situació, ha anunciat que iniciarà un diàleg amb el conjunt d'institucions de Catalunya i els seus principals actors polítics, socials, cívics i culturals per a traduir aquests consensos en accions polítiques concretes, i començarà pels diputats catalans a Madrid i amb els quals estan en el Parlament Europeu per a decidir conjuntament com ha de ser "la Catalunya del futur".





"Em reuniré amb tots els que comparteixin la majoria d'aquests consensos, perquè és del tot imprescindible que el conjunt de consensos que compartim guiïn i determinin la defensa dels interessos de Catalunya en l'Estat i en la mateixa UE", ha explicat.





Segons Aragonès, és lògic que el catalanisme, de manera majoritària, hagi abandonat la idea de modernitzar i transformar un Estat "que no vol canviar, que no dona resposta als grans consensos del país" i que aposta de forma més clara per una Catalunya independent, ha dit textualment.





"ACTUALITZAR EL PROJECTE DE PAÍS"

A més, creu que Catalunya ha entrat en una nova fase, que és necessari "actualitzar el projecte de país" i dibuixar una proposta que permeti fer un salt modernitzador en àmbits com l'econòmic, el digital, l'automoció, la recerca i la ciència, i la reindustrialització.





També defensa una transformació verda que implicarà "canvis profunds", inclòs el paisatge de Catalunya, i que pot ser que no agradin d'entrada però que parteixen de la importància de produir energia neta per a no continuar depenent de les nuclears i d'importar energia a través de línies de molt alta tensió.





Un altre punt que ha reivindicat és garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a tots, posant èmfasis en sectors com l'educació i la sanitat, i a erradicar tot tipus de discriminacions, abusos i violències.





També ha cridat a continuar potenciant la immersió lingüística a les escoles, modernitzant-la i enfortint-la com a eina que garanteix que els nens catalans siguin plurilingües: "No hi ha cap nen escolaritzat a Catalunya que només sàpiga català. Cap. Absolutament cap. No hi ha ningú catalanoparlant que sigui monolingüe".









El president ha defensat a més que la llengua i la cultura catalanes han d'entrar en l'era digital, i que per això estan projectant un "ambiciós" hub audiovisual.