Comerciants de Lleida presentaran una moció a l'Ajuntament contra un nou parc comercial

L'associació Projecte Lleida va presentar un recurs contenciós contra l'acord de la junta de govern local de juliol del 2021 / @EP







L'Associació Projecte Lleida, formada per 180 socis, entre comerciants i propietaris de locals, ha anunciat aquest dilluns que presentarà una moció al ple de l'Ajuntament de la ciutat del proper 25 de febrer contra el projecte de parc comercial i d'oci Promenade, que promouen Eurofund Group i la francesa Frey a la zona de Torre Salses.





L'entitat respon així, en un comunicat, a l'acte de presentació del projecte realitzat la setmana passada i precisa que a l'acte només es va parlar de conceptes generals per evitar evidenciar que es tracta d'un projecte de centre comercial amb grans, mitjanes i petites superfícies ”.





Segons el col·lectiu, el que es va signar en el seu moment com un projecte de parc de mitjanes superfícies a l'anterior mandat municipal "resulta ser un centre amb grans, mitjanes i sobretot amb petites superfícies, fet que suposa un atac directe al teixit comercial" de Lleida.





L'associació, que va presentar un recurs contenciós contra l'acord de la junta de govern local de juliol de 2021 d'aprovació del text refós de la modificació del projecte de reparcel·lació de la zona, considera que el parc tindrà un efecte negatiu sobre l'economia local del comerç, l'hostaleria i l'urbanisme ”.





"Al marge del contenciós interposat per la nostra associació davant de la justícia, demanem a l'actual Ajuntament que utilitzi tots els instruments administratius per no permetre aquest engany als ciutadans i reverteixi el projecte actual a zona residencial" conclou l'associació.