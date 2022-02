Sindicats de Seat demanen que el conveni col·lectiu "com a mínim" mantingui els salaris

Rafa Guerrero , ha assegurat que l'ideal, però, seria vincular el sou a la fluctuació anual de l'IPC / @EP







Els sindicats de Seat han demanat que el que serà el 20 conveni col·lectiu, que s'està negociant amb l'empresa en el context de la transició cap a la producció del cotxe elèctric, “mantingui el poder adquisitiu com a mínim” dels treballadors.







En declaracions a Europa Press, el secretari general de CCOO. de Catalunya del Grup Seat , Rafa Guerrero , ha assegurat que l'ideal, però, seria vincular el sou a la fluctuació anual de l' IPC .





Segons Guerrero, l'empresa ha traslladat als sindicats el fet que la reestructuració que visualitzen per a l'empresa tindrà impacte directe sobre l'ocupació, fet que implica "incrementar jornades laborals i la contenció de sous", entre d'altres qüestions.







Guerrero ha destacat, entre totes les peticions, la de mantenir la feina, garantint la viabilitat dels cinc centres de Seat, i mantenint les dues marques: Seat i Cupra.







Finalment, ha reivindicat que aquesta transició s'ha de fer "de manera justa, pensant en els treballadors" els que cal qualificar perquè abordin amb coneixements el canvi tecnològic.





Guerrero ha explicat que els sindicats demanen "prioritzar el descans" de la plantilla, sota l'argument que la producció del cotxe elèctric comportarà menys càrrega de feina, i per això unes possibilitats per mantenir la feina és virar cap a les reduccions de jornada.





Per part seva, el president del comitè intercentres i secretari general d'UGT de Seat, Matías Carnero, ha reiterat que en la negociació, "a banda de parlar dels salaris i permisos, aquesta vegada hi ha un element vertebrador que és l'ocupació davant l'arribada dels cotxes elèctrics".





Segons afegeix, l'empresa assegura que la producció de cotxes elèctrics, i la seva consegüent disminució en la càrrega de treball, comportarà un 30% menys de feina al sector de l'automoció, i UGT es pregunta si això es traduirà en acomiadaments o si es cercarà una alternativa.





Guerrero ha fet èmfasi en la problemàtica que pot patir el centre Seat Componentes , ubicat al Prat de Llobregat (Barcelona), ja que allà es fabriquen caixes de canvi, cosa que el cotxe elèctric no incorpora.





"Si no hi ha una alternativa industrial, tindrem un problema seriós", ha advertit Guerrero, que ha assegurat que encara que havia estat sobre la taula la fabricació al centre de motors elèctrics per a cotxes petits, ara l'empresa planteja emportar-se la producció a Hongria.