Espanya és el primer país d'Europa en demanda de prostitució

Espanya encapçala la llista quant a demanda de prostitució a Europa. A més, al rànquing internacional es troba en segona posició, ja que segons dades dels professionals que intenten eradicar-la, el 38% dels homes adults admeten haver pagat per sexe.







Però el problema no s'hi queda, sinó que la situació és molt pitjor: al voltant del 80% de les dones que es prostitueixen a Espanya són víctimes de tràfic humà. "El delicte de tracta es basa a apartar la víctima del seu entorn, traslladar-la a un altre lloc on l'aïlla i explotar-la, obtenint un benefici econòmic enorme", va comentar la fiscal delegada d'estrangeria a Múrcia, Silvia Benito Reques, en un esdeveniment a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.





El passat 10 de febrer, en aquest campus, va tenir lloc la jornada Tracta de Sers Humans a Espanya. L'Esclavitud del S.XXI' , en què es va donar a conèixer com és el dia a dia de la primera línia en la lluita contra aquesta problemàtica. L'objectiu de l'esdeveniment, va comentar la professora de Dret Penal i coordinadora del grau de Criminologia, Beatriz García Sánchez, era “establir el debat entre professors i alumnes de la universitat sobre la realitat del tràfic d'éssers humans” i estava pensat, sobretot , per a estudiants i professors de dret. Però va resultar molt interessant per a la població en general.







Imatge de fitxer sobre la prostitució /@EP





EL DELICTE DE LA TRACTA HUMANA







Des de l' Associació In Gènere, una ONG que treballa i intervé de forma integral amb persones que exerceixen la prostitució i víctimes de tràfic en algunes comunitats autònomes espanyoles, la defineixen com una "forma d'esclavitud i de violència que, a través de la força, la coacció i l'abús té lloc en l'àmbit de la prostitució”.





Segons va exposar Benito, el tràfic de persones és “el tercer negoci més rendible del món”. I, encara que aquestes persones poden acabar en molts sectors diferents, majoritàriament ho fan al de la prostitució. “Segons dades del 2020, les dues terceres parts de les víctimes de tracta són dones i el 79% són explotades sexualment”. Paraules de Silvia Benito durant el fòrum, recull el mitjà Infobae.







Però això és així no és per casualitat, sinó que és a conseqüència de l'alta demanda. De fet, el Tinent Cap de la secció de tracta d'éssers humans de la Guàrdia Civil, Félix Durán Garrido, es va atrevir a dir que España “és el paradís del sexe”. Com esmentàvem a l'inici, el nostre país és el país d'Europa amb més demanda.







Tot i això, malgrat que és clar que això és un delicte molt comú, és molt difícil condemnar-lo pels buits legals, han indicat els experts. Però això no és tot, sinó que moltes vegades les dones no ho denuncien davant la falta de confiança en la policia que senten.





COM ARRIBEN LES DONES VÍCTIMES DE TRACTA A ESPANYA?





En un informe publicat per l'Associació In Gènere aquest mes de febrer sobre la prostitució a Castella-la Manxa, s'explicava que els principals països d'origen de les persones que l'exerceixen en aquesta comunitat autònoma són Colòmbia, la República Dominicana, el Paraguai, Romania i Veneçuela; el 28% tenien nacionalitat espanyola. Tot i això, només el 5,4% tenia origen espanyol .





Això és una cosa que es pot extrapolar a la resta del país: la majoria de dones que es prostitueixen a Espanya procedeixen d'altres punts del planeta. I diem dones perquè ho són gairebé totes les persones que exerceixen la prostitució a Castella-la Manxa i són víctimes de tràfic. De fet, al mateix informe de l'ONG s'indicava que el 2020 s'havien atès en aquesta comunitat 1.621 persones, de les quals 1.477 eren dones cisgèneres, 107 dones trans i 37 homes cisgèneres.





Dit això, com arriben aquestes persones a Espanya? Normalment, quan les dones procedeixen d'Europa de l'est, arriben després que un home les enamori i després les convenci per prostituir-se. " Hi havia una nena a qui vaig haver d'acompanyar a avortar. Estava tan enganxada al seu 'Lover Boy' que no ens feia cas. Per molt que ens digués que ho deixaria, als dos minuts ja estava de tornada", ha detallat Durán Garrido.





Quant a les dones que arriben des de l'Amèrica Llatina, normalment ho feien enganyades. Els compraven un bitllet d'avió i els asseguraven que viurien una gran vida, en aquest cas a Espanya, amb una bona feina i amb un bon salari. Però en els darrers anys sembla que saben que vénen a prostituir-se, però els sembla una vida millor que la que tenen als països d'origen. Si parlem de dones africanes, les solen atreure mitjançant rituals i s'aprofiten, a més, de les seves creences religioses, va explicar el Guàrdia Civil durant el fòrum.





Sobre això, a l'estudi de l'Associació In Gènere sobre la prostitució a Castella-la Manxa es recull que el 39,4% reconeix haver vingut a Espanya per exercir la prostitució, i un 60,6% afirma el contrari , que venien amb altres expectatives laborals i de vida, però la dificultat d'accés a l'ocupació, condicionada per una llei d'estrangeria rígida i obsoleta, les ha portat a l'exercici de la prostitució.