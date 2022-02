Casado convoca el Comitè Executiu del PP per analitzar els resultats després de la pírrica victòria a CyL

Pablo Casado amb Teodoro García Egea @ep





El president del PP, Pablo Casado , ha convocat aquest dimarts a les 17.30 hores una reunió del Comitè Executiu Nacional del partit per analitzar els resultats de les eleccions a Castella i Lleó, on el PP ha aconseguit una pírrica victòria en pujar només dos escons i es queda molt lluny de la majoria absoluta. Mentrestant, Vox ha aconseguit 13 procuradors i ha exigit públicament entrar al Govern regional, un extrem que rebutja la direcció nacional del PP.





Així ho ha afirmat públicament el secretari general del PP, Teodoro García Egea , que ha defensat un Govern del Partit Popular amb "suports puntuals" d'altres forces polítiques de les Corts de Castella i Lleó per "treure endavant mesures importants". És més, ha avisat Vox que si "bloqueja" la investidura i l'Executiu autonòmic d'Alfonso Fernández Mañueco haurà de "respondre dels seus actes".





Des de Valladolid, el president en funcions de la Junta i candidat del PP a la reelecció ha estat més ambigu perquè en aquest moment ni descarta ni confirma que hi hagi un govern de coalició, perquè el que toca ara és “asseure's a dialogar i a parlar”. Això sí, ha assegurat que les negociacions les portarà el PP de Castella i Lleó i no 'Gènova'.





El futur es presenta complicat per al PP perquè Vox descarta l'abstenció a CyL i insisteix que ha de formar part del Govern de Mañueco . "Vox té el dret i el deure de formar govern a Castella i Lleó", va proclamar ahir a la nit el president de la formació, Santiago Abascal.





Aquesta victòria per la mínima a les eleccions de Castella i Lleó llasta l'estratègia de Casado, que ara haurà de valorar quina serà la seva relació amb Vox de cara al futur. A la cúpula del PP rebutgen de ple un govern de coalició a CyL amb els d'Abascal, conscients que un pacte d'aquest calat donaria ales al relat del PSOE i Podem que el Partit Popular pacta amb la ultradreta, segons admeten en privat càrrecs del partit.





EL GOVERN DE BRU DIU QUE "NO TOQUEN" ELECCIONS





El focus al Comitè Executiu del PP també estarà posat a Andalusia, en espera de si Juanma Moreno fa algun moviment. Tot i això, el conseller de la Presidència, Administració Pública i Interior i portaveu del Govern andalús, Elías Bendodo, ja ha rebutjat aquesta incògnita en assegurar que a Andalusia "encara no toquen eleccions" i que "l'ideal" seria repetir pacte PP-Cs .





" Entre Andalusia i Castella i Lleó hi ha força milers de quilòmetres, no hi ha clau andalusa d'aquestes eleccions, a Andalusia encara no toquen ", ha dit, per afegir que avui "l'estabilitat política cotitza a l'alça i si Andalusia té alguna cosa clau és la estabilitat política del seu govern” amb un pacte entre PP i Cs “que funciona”.





Sobre la taula del Comitè Executiu Nacional del PP hi haurà també la data dels congressos regionals del partit pendents, atès que el calendari es va interrompre al bolcar-se tot el partit a la campanya electoral.





EL PP REACTIVARÀ ARA EL CALENDARI DE CONGRESSOS





El PP encara té pendent de posar data al voltant d'una desena de congressos, començant per les comunitats pluriprovincials i després les uniprovincials. Així, es preveu que el primer sigui el d'Extremadura, on no es preveu que repeteixi José Antonio Monago.





Després seguiran els conclaves de les autonomies uniprovincials com Astúries, Santander o Madrid. Aquest últim és el que acapara més el focus mediàtic en els últims mesos, des que Ayuso va arrencar el curs polític el setembre de l'any passat confirmant que es postularia per ser presidenta regional.





"Hi ha d'haver un congrés com més aviat millor", ha demandat aquest dilluns el conseller d'Educació, Universitats i Ciència i portaveu del Govern regional, Enrique Ossorio, que ha qualificat els resultats electorals a Castella i Lleó de "bona notícia".





El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha assegurat a La Sexta que "en temps i forma" se celebraran aquests congressos pendents i ha recordat els terminis ja els va aprovar fa més d'un any la Junta Directiva Nacional, primer les CCAA pluriprovincials i després les uniprovincials. "Es manté aquest calendari tal com va fixar la Junta Directiva Nacional, un òrgan en què estem tots", ha ressaltat.





Fonts pròximes a Ayuso han assenyalat a Europa Press que Ossorio no ha dit "res de nou" sobre el congrés regional del PP de Madrid perquè celebrar com més aviat millor aquest conclave és el "mateix missatge de sempre".