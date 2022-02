Una persona mor atropellada a l'autopista AP-7 a La Jonquera

La Jonquera @ep





Una persona ha mort atropellada per un cotxe aquest dilluns a la nit al quilòmetre 1,5 de l'autopista AP-7 a l'altura de la Jonquera (Girona) , ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre --les causes del qual s'investiguen-- a les 21.20 hores i fins allà es van traslladar set patrulles del cos policial, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM).





Des de les 22.30 hores només hi va haver un carril obert per circular per l'AP-7 a la Jonquera en sentit sud, i la situació viària es va normalitzar a les 2.30 hores de la matinada.