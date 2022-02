Ayuso demana no endarrerir el congrés del PP de Madrid per escoltar "els afiliats"

Isabel Díaz Ayuso @ep





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha demanat avui no endarrerir la convocatòria del congrés del PP de Madrid perquè es pugui escoltar "la veu dels afiliats" i perquè la il·lusió de la regió, que es va veure 4M, "no pari".





Així ho ha assenyalat en la seva intervenció a l'esmorzar informatiu, organitzat per Nueva Economía Fórum, que ha protagonitzat aquest dimarts a Madrid el conseller d'Educació, Ciència i Universitats i portaveu del Govern regional, Enrique Ossorio.





"No és una qüestió que s'avanci res, sinó sobretot que no es deixi de retardar, que no se segueixi endarrerint la veu als afiliats, i que la il·lusió del votant a Madrid no pari, que el partit es posi aviat a disposició de Pablo Casado perquè aquesta és casa seva, la seva circumscripció", ha declarat fent al·lusió a les paraules d'Ossorio, que en una entrevista ahir a 'Telemadrid' va demanar que s'avancés el congrés.





Per això, ha recalcat que la seva proposta no serà "pressionar gens ni demanar res simplement deixar a l'organització treballar, seguir endavant, acceptant allò que decideixin lliurement els afiliats".





Per a la presidenta, això no és, "com es llegeix" algunes vegades, "res en contra sinó a favor del PP". I és que vol que junts aconsegueixin “canviar el Govern de la Nació i que el PP prengui urgentment les regnes”.





A la sortida de l'esdeveniment, preguntada pels periodistes si el maig seria una data límit per a la celebració del congrés, la presidenta ha assenyalat que "quan es pugui". "M'agradaria que fos aviat", ha reiterat.





Pel que fa a si traslladarà la seva petició aquesta tarda al si del Comitè Executiu del partit, ha manifestat que no ho ha decidit encara i que serà "després" quan ho faci.