Imputat per conduir sense carnet després de penjar un vídeo a les xarxes socials

Policia Foral de Navarra @ep





Agents de la Policia Foral , adscrits a la Brigada d'Atestats de l'Àrea de Trànsit, investiguen un pamplonès de 18 anys per un delicte contra la seguretat viària, després de pujar un vídeo a una xarxa social conduint per la capital navarresa sense permís de conduir , fet que implica un greu risc per a la seva persona i la resta dels usuaris de la via, segons ha explicat la Policia Foral en un comunicat.





Les investigacions es van iniciar d'ofici, en sospitar-se que aquest jove -conegut pels seus antecedents sent menor d'edat- podia estar cometent un delicte relacionat amb el trànsit.





Un cop identificat es va confirmar que no tenia carnet, per la qual cosa es va analitzar el vídeo detalladament fins a conèixer-se que circulava per carrers de Pamplona on hi ha càmeres de seguretat.





Un ambientador que al vídeo penjava de l'interior del vehicle va ser aclaridor per identificar-lo. La marca i el model de l'ambientador es va saber gràcies a la col·laboració de les policies locals de Huarte i Pamplona.





Finalment es va poder localitzar el jove, que va ser citat a la comissaria de Policia Foral per comunicar-li la presumpta comissió d'un delicte tipificat a l'article 384 del Codi Penal , que preveu penes de presó de fins a 6 mesos, multes de fins a 24 mesos o treballs en beneficis de la comunitat de fins a 90 dies.