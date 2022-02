Arval España formalitza amb CaixaBank els primers finançaments sostenibles per 500 milions d'euros

Cotxes elèrctrics @caixabank





Arval España i CaixaBank han formalitzat un nou préstec sostenible de 350 milions d'euros que es destinarà a l'adquisició, per part d'Arval España, de nous vehicles que s'incorporaran a la flota d'automòbils de rènting. El crèdit està vinculat a criteris ASG (Ambiental, Social i de Governança). A més, les dues companyies han convertit en sostenible un crèdit de 150 milions d'euros que es va signar el març del 2021, sota el mateix format.





Els indicadors de sostenibilitat que s'han tingut en compte són la ràtio de vehicles nous de propulsió elèctrica respecte al total de la flota, com a factor mediambiental, així com la ràtio de dones al Comitè de Coordinació d'Arval España, com a factor social.





La companyia G-Advisory ha estat l'empresa externa que s'ha encarregat de verificar els indicadors i la substancialitat dels objectius marcats sobre aquests.





Arval España ajuda els seus clients a considerar els factors ambientals en les seves estratègies, els dóna suport a la seva transició energètica i col·labora amb ells per integrar els objectius mediambientals de RSC a la seva política de flotes. Com a resultat el desembre del 2021, el 20% de la flota d'Arval a Espanya ja està electrificada, amb un 5% de vehicles amb etiqueta de 0 Emissions i un 15% amb etiqueta ECO.





Mitjançant aquest préstec, Arval España mostra el seu compromís present i futur per evolucionar en el desenvolupament d'aquests indicadors i, si no compleix algun, a fer una aportació addicional amb finalitats socials o mediambientals, la qual cosa potencia l'objectiu de la companyia amb la societat. D'aquesta manera, totes dues companyies contribueixen a avançar en els objectius de descarbonització de l'Agenda 2030 de la Comissió Europea.