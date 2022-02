Els pediatres demanen la "retirada progressiva" de les mascaretes a les aules a partir de finals de febrer

Col·legi @ep





L' Associació Espanyola de Pediatria (AEP) , a través del seu Grup de Treball de Reobertura de l'Escolarització, ha proposat un calendari per a la “retirada progressiva” de les màscares als recintes escolars.





En un document de posicionament que ha estat remès aquesta mateixa setmana a les institucions sanitàries i educatives, els pediatres plantegen la retirada "immediata" de l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes a exteriors per a tots els alumnes i la retirada "progressiva" de l'obligatorietat a interiors, amb un reforç dels protocols de ventilació.





A primer i segon de primària, aquesta retirada es produiria a partir del dilluns 28 de febrer; a tercer i quart de primària a partir del dilluns 14 de març; a cinquè i sisè de primària a partir del dilluns 28 de març; a Educació Secundària Obligatòria (ESO) a partir del dilluns 25 d'abril; ia batxillerat a partir del dilluns 9 de maig.





L'AEP assenyala al document la importància de continuar fomentant la vacunació contra el COVID-19, sobretot entre els menors de 12 anys , i es mostra partidària de restringir l'obligatorietat de quarantena a 7 dies únicament a aquells nens confirmats positius, eliminant el resta de les recomanacions actuals.





"El menor impacte clínic de la variant òmicron de la COVID-19 i l'elevada cobertura vacunal de la població espanyola han permès canviar el paradigma del maneig de la situació pandèmica a Espanya. Actualment, es planteja centrar els esforços a prevenir els casos amb més impacte clínic i focalitzar les energies a protegir els més vulnerables a través de la vigilància epidemiològica per part d'una sèrie de centres sentinelles repartits pel territori que monitoregin la situació per detectar brots i canvis en les tendències epidemiològiques i en el comportament del virus o de les seves eventuals noves variants”, recorden els experts del Grup de Treball de Reobertura de l'Escolarització de l'AEP al document de posicionament.





EFECTES BENEFICIOSOS DE L'ESCOLARITZACIÓ PRESENCIAL





El doctor Quique Bassat, coordinador del Grup de Treball de l'AEP per a la Reobertura de l'Escolarització, destaca que els efectes beneficiosos de l'escolarització presencial "són clars i importantíssims per a l'aprenentatge, però especialment per a la integració psicosocial i adaptativa dels menors" i és fonamental tornar als nens una experiència educativa normalitzada i sense disrupcions".





Per a l'expert, "si volem progressar cap a una eventual 'normalització' de la transmissió, hem d'anar retirant progressivament les mesures de prevenció a l'àmbit escolar, adaptant-nos a la situació epidemiològica de cada comunitat, i sempre que es pugui garantir una monitoratge estreta de l´impacte d´aquesta desescalada".





La recent recomanació de retirar l'obligatorietat de mascaretes a exteriors a tot el país i de la necessitat de mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres, excepte en el cas de grans aglomeracions, és aplaudida pels pediatres, que consideren "incoherent seguir penalitzant els nens i mantenir l'obligació de l'ús de mascareta al pati, quan en sortir al carrer ja no les han de fer servir".





Respecte a l'ús de mascaretes en entorns tancats, on està demostrat que el risc de transmissió és entre 15 a 20 vegades superior que als espais oberts, els pediatres assenyalen les característiques que fan de l'entorn escolar un model de monitoratge idoni per a la desescalada progressiva de mascaretes en interiors: en els dos darrers anys s'ha confirmat la menor infecciositat dels nens i el menor risc d'emmalaltir.





"Gràcies al monitoratge continuat del risc de transmissió a les aules del nostre país, hem pogut generar dades que sustenten el baix risc de l'eliminació de les màscares als nens", subratlla el coordinador del Grup de Treball de Reobertura de l'Escolarització.





D'altra banda, l'evidència disponible indica com la capacitat d'infectar els infants segueix un patró edat dependent i augmenta progressivament amb l'edat. "Aquesta informació ens permet proposar una sèrie de mesures de desescalada que s'adoptarien de forma progressiva, des dels grups d'edats més inferiors als de més edat, i en línia amb què diverses societats pediàtriques autonòmiques han anat reclamant", conclou el doctor Bassat.