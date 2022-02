L'alcalde de Cornellà veu desproporcionats els registres i defensa els detinguts

La UDEF registra l'Ajuntament de Cornellà @ep





L'alcalde de Cornellà de Llobregat , Antonio Balmón, ha sostingut aquest dimarts que l'actuació amb registres a l'Ajuntament i al Consell Esportiu del Baix Llobregat per presumptes irregularitats no va ser "molt proporcionada", i ha defensat que els detinguts han actuat dins de la legalitat.





"Estic decebut, perquè sempre hi hem col·laborat, i francament no considero gaire proporcionada aquesta actuació. Però nosaltres estem tranquils", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya després dels registres de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i de la detenció de 11 persones aquest dilluns.





Preguntat pels motius pels quals veu desproporcionada l'actuació, Balmón ha dit que va tenir coneixement dels registres per la premsa i que sempre han col·laborat quan se'ls ha requerit informació sobre aquest assumpte: “El mateix que es pretén es podria haver aconseguit per una altra via".





ACTUACIÓ JUDICIAL





"Confio que l'actuació judicial pretén només allò que pretenem sempre tots, que és aclarir les incerteses o situacions que es pot creure que són incorrectes. En aquest sentit, tranquil", ha afegit el també vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB ).





Ha assegurat que confia "en l'orientació judicial i en la feina que s'ha fet per defensar de manera correcta l'actuació municipal" , així com en les persones que han estat detingudes per aquestes presumptes irregularitats.





Balmón ha detallat que dues persones segueixen esperant passar a disposició judicial --ha concretat que el tinent d'alcalde Sergio Fernández va ser posat en llibertat aquest dilluns amb la resta--, i ha remarcat confia "plenament" en ells i que defensarà la seva reputació.





CAS DE MARÍ





Sobre si creu que ell podria ser imputat, com l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per presumptes irregularitats, Balmón s'ha mostrat convençut que no ho serà encara que ha admès que no sap què passarà, i ha afegit: “ També crec que la imputació de Marín és innecessària”.





Ha criticat que mitjans de comunicació tinguessin més informació que l'Ajuntament sobre els registres d'aquest dilluns: "No crec que sigui la manera de funcionar", i ha assegurat que també li han preocupat situacions similars quan han afectat persones d'altres partits.





Preguntat per si sospita que els registres responen a altres interessos, ha rebutjat especular sobre l'assumpte i ha insistit: "Estic convençut perfectament que les coses quedaran aclarides, i quedaran perfectament demostrades; tots han actuat de manera correcta", ha conclòs.