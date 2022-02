En marxa el primer projecte d'habitatge cooperatiu LGTBIQ+ a Catalunya

La Morada és un projecte col·lectiu format per 15 usuàries "dones, lesbianes i trans que un dia vam decidir que estàvem fartes de la violència immobiliària de Barcelona"







Sota el lema Enamora't de La Morada , aquesta cooperativa d'habitatge busca incentivar la captació de sòcies per poder convertir-se en el primer projecte d'habitatge cooperatiu LGTBIQ+ a Catalunya que a més de recuperar sòl privat ajuda a ampliar el parc d'habitatge protegit al barri de Roquetes de Barcelona.





La Morada és un projecte col·lectiu format per 15 usuàries "dones, lesbianes i trans que un dia vam decidir que n'estàvem fartes de la violència immobiliària de Barcelona i que sorgeix de la necessitat de l'accés a un habitatge digne, assequible i sostenible en un context d'emergència residencial", segons afirma una de les sòcies de la cooperativa, Maria Berzosa .





A l'origen del projecte, afirma Berzosa, també figura “com és envellir en una ciutat on puguem estar agrupades, a prop, per cuidar-nos com a col·lectiu. No és que no pugui entrar gent que no sigui LGTB, però prioritzem el col·lectiu per donar visibilitat a gent que ho té més complicat. Que en una societat on no parem d'haver de sortir de l'armari, només falta que arribis a la residència i hagis de tornar a sortir de l'armari una altra vegada ”.





La cooperativa ha estat beneficiada amb ajuts com a Habitat Coop 2021 de la Generalitat de Catalunya que subvenciona una part dels costos de promoció. Tot i que cada vegada el projecte és més viable, és lluny de l'accessibilitat econòmica necessària perquè les sòcies puguin tirar endavant el projecte.





Actualment, la iniciativa del moviment cooperatiu ha fet possible que el 2021 hi hagi més de 30 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 650 habitatges. Les experiències més conegudes són a Barcelona, fruit de la col·laboració amb l'Ajuntament, que ha proporcionat sòl públic per tirar endavant promocions com La Borda (Sants), La Balma (Poblenou), Cirerers (Roquetes), Princesa49 (El Born), La Xarxaire (Barceloneta) o La Chalmeta (La Marina del Prat Rojo). Però també altres administracions locals estan apostant per aquest model com una eina més dels plans d'habitatge. Municipis com Palamós , Lleida , Manresa , Sallent , Palafrugell o Calonge estan cedint sòl públic o col·laborant a mobilitzar sòl privat a cooperatives per desenvolupar els seus projectes d'habitatge.







Per col·laborar amb el projecte cooperatiu d'habitatge LGTBIQ+ de Nou Barris només cal visitar la pàgina web: https://www.lamoradacoop.org/participa/