​El pare del parricida d'Elx li va poder haver confessat on era la clau de l'escopeta

Policia Local custodiant els carrers/ @EP





L' alcaldessa d'Algoda , la pedania de 800 habitants on va passar l'assassinat, ha explicat als mitjans tots els detalls de com era la família d'Elx que va ser assassinada pel seu propi fill .





L'entrevistada, com a alcaldessa, declara sobre el parricidi que ha deixat sense paraules tota la pedania: "Quan tot això passa, a pocs metres de casa teva, els veïns estem commocionats perquè no sabem què li ha pogut passar a aquest nen".





Pel que fa als aldarulls o successos que es podien donar al domicili de l'assassí de 15 anys, Toñi explica: "No se sentia un crit ni una baralla en aquella casa, de portes per a dins no sabem què pot passar, però la sensació que tenim tots com a veïns és que no vèiem cap cosa conflictiva en aquesta família”.







En paraules de l'alcaldessa: "És normal tenir armes en aquesta pedania, però sempre en un armer i amb clau. En aquest poble la gent és aficionada a la caça, és rara la casa que no tingui una o dues armes, totes són a un armer i amb clau, ja que està prohibit tenir les armes posades a la paret".





Coves continua matisant sobre aquest aspecte: "Si jo tinc armes a casa meva, jo sé on és la clau, però el meu fill no". Tot i això, després de veure la facilitat que va tenir el noi per tenir accés a l'arma, afegeix: "Igual el pare, per confiança o el que sigui, li diria 'aquí està la clau, si passa alguna cosa agafes l'escopeta'... és normal tenir armes en aquestes pedanies” .