El Doctor Armengol: "Cal seguir utilitzant mascaretes a llocs tancats i en aglomeracions"

Les mascaretes són necessàries en entorns tancats o aglomeracions









El doctor Armengol és president d'honor de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències, afirma que el Catalunya "els pacients que estan greus ho agafen fort, el percentatge d'intubacions dels pacients a UCI és força alt".





"Això és un avís per a tots els que no s'han vacunat", ha declarat el doctor al programa d'AR. Per a ell no és convenient eliminar les mesures de prevenció: "Jo no comparteixo la decisió dels francesos, cal seguir utilitzant les màscares, preferiblement FFP2, als llocs tancats i en aglomeracions". A més, afegeix: “Estem parlant de coses que són de sentit comú”.









L'urgenciòleg comenta si s'han d'abandonar les dosis de reforç com ja s'està fent a alguns països: “Tot el que sigui repetició de dosis, que funcionen però estan fetes sobre el cep original que ja no existeix, en grups vulnerables i immunodeprimits té sentit ".