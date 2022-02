Movistar, patrocinador principal de la Copa del Rei de bàsquet, ofereix una “fan zone” interactiva i digital

Movistar com a patrocinador principal de la Copa del Rei 2022 de bàsquet , estarà present en tots els àmbits de la competició que tindrà lloc a Granada del 17 al 20 de febrer, i comptarà amb els vuit primers classificats de la primera volta (Real Madrid, Barça , Baxi Manresa, València Basket, Joventut Badalona, UCAM Múrcia, Riu Breogán i Lenovo Tenerife).





Copa del Rei de Bàsquet 2022/ @EP





Aquest any, la Fan Zone Movistar estarà localitzada a les Places Bib Rambla , del Carme, de les Pasiegas, Nova, del Campillo i de Bibataubín de Granada i la Plaça del Carme de Granada , durant els 4 dies que dura la competició i sota el lema “Mode Joc Activat” , en un espai únic que combina el món físic i el digital oferirà a tots els aficionats experiències interactives al voltant de la Copa del Rei.





Tots aquells que visitin la Fan Zone Movistar podran realitzar una esmaixada espectacular al “ dunk mapping” , que gràcies a la sensorització d'una cistella i intel·ligència artificial permetrà que quan l'aficionat toqui la cistella, el fons exploti i cobri vida.





Els visitants també podran fer-se un selfie al grafit interactiu dissenyat pel reconegut artista urbà de l'hiperrealisme SFHIR. En enquadrar el grafiti usant el filtre d'Instagram disponible al perfil de @movistar_ca, els visitants veuran, gràcies a la realitat augmentada, una sorprenent animació de tots els elements i amb alguna sorpresa més.





Com passa des de l'any 2017, el trofeu al millor jugador serà el MVP Movistar. Granada buscarà la següent estrella després dels premis de Sergio Llull (2017), Thomas Heurtel (2018 i 2019), Facundo Campazzo (2020) o Cory Higgins (2021).





L' elecció del MVP Movistar , serà el diumenge 20 de febrer durant la final (18.30 hora peninsular) es decidirà a parts iguals entre aficionats i mitjans acreditats. Un cop arrenqui la final, el públic que segueixi la Copa del Rei podrà emetre el seu vot a través de l'app oficial de l'acb (disponible per a iOS i Android), a la secció de votacions que s'habilitarà a aquest efecte. Aquesta romandrà oberta fins a la conclusió de la final. L'altre 50% del pes a l'elecció correspondrà als mitjans de comunicació acreditats per a aquesta Copa del Rei. El MVP Movistar serà el jugador de l'equip campió que més percentatge de vots acumuli tenint en compte els dos col·lectius.





En l'àmbit digital, acb posa a disposició de tots els aficionats, el bracket de la Copa del Rei 2022 i que està en marxa des del 31 de gener, amb un Bonus Movistar que multiplica l'emoció. El guanyador es podrà emportar una pilota exclusiva dissenyada per Melonkicks, reconegut customitzador elegit pels jugadors de bàsquet per personalitzar les seves esportives.





Com en els darrers anys, els perfils socials de @Movistar_es i @MovistarBasket oferiran continguts exclusius durant la setmana de la competició.





Durant la Copa del Rei, Movistar comptarà amb un fanbot , inèdit a Espanya que connectarà a aficionats amb jugadors dels equips participants. És un robot que revoluciona el món de la comunicació punt a punt de manera remota. Aquest robot pot comprendre el seu entorn amb una sèrie de sensors 3D que us permeten arribar al vostre destí de manera autònoma i sense xocar amb res. Compte amb dues càmeres de 13 megapíxels que li proporcionen un camp de visió molt ampli i diversos nivells de zoom. A través d'aquest robot, Movistar acostarà els aficionats perquè puguin desitjar sort als jugadors.





Al pavelló granadí, Movistar oferirà un espectacle de dunkers (mats) de la mà de Lipek i Yohan Lemy, acompanyats per Marcos Martínez, conegut com a Grison membre del programa "La Resistència" de Movistar i campió del món en l'art d'imitar instruments amb la boca, i també conegut com a human beatbox.