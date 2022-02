El Govern central contesta a Aragonès: la valentia que reclama no és necessària i "hi haurà" reunió de la taula

Inclou a la Comissió Bilateral Estat-Catalunya la participació de la Generalitat a TourEspaña, beques, transferències i avenços a IMV /@EP





El Govern ha respost aquest dimarts al president de la Generalitat catalana , Pere Aragonès, que no cal la "valentia" que reclama a l'Executiu per al diàleg perquè ho fa per "convicció" i precisa que "hi haurà" reunió de la Mesa encara que segueix sense fixar una data per a ella.





Així ho ha precisat avui la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, que ha destacat també que divendres se celebrarà la Comissió Bilateral Govern-Generalitat on s'abordaran qüestions com ara la participació de la Generalitat a TourEspaña.





Tot i això, i davant la petició del Govern que se celebri una taula de diàleg a principis d'any i es fixi com més aviat millor la data, la Portaveu de l'Executiu ha admès que la Mesa "no té data" per a la reunió, encara que ha sostingut que la "hi haurà" tal com s'ha compromès el Govern. Fonts de l'Executiu han precisat, però, que perquè es reuneixi la Mesa hi ha d'haver concrecions i creuen que n'hi haurà.





Isabel Rodríguez ha insistit que el Govern dialoga "permanentment" i ha posat com a exemple la reunió de la Comissió Bilateral d'aquest divendres i la de la Conferència de Presidents de divendres que ve a La Palma. Per a aquesta última encara no hi ha confirmació d'assistència dels presidents del País Basc i Catalunya, encara que fonts del Govern esperen que hi vagin i creuen que la decisió es pot produir "a l'últim minut".





EL DIÀLEG ÉS PER "CONVICCIÓ"



Però Isabel Rodríguez sí que ha volgut respondre a la petició d'ahir del president català que va reclamar "valentia" al Govern per a la Mesa de Diàleg. En aquest sentit, la Portaveu ha precisat que no cal aquesta valentia perquè l'Executiu practica el diàleg amb "absoluta determinació". " Ho fem per convicció ", ha reblat.





Al fil d'aquesta qüestió ha destacat que el Govern ha aconseguit avançar de manera “molt positiva” en les relacions amb el Govern, posant en valor “les bones relacions normalitzades entre dues institucions, el Govern i la Generalitat”.





I en aquestes "bones relacions" ha inclòs els avenços a la Comissió Bilateral entre l'Estat i Catalunya, que es concretaran aquest divendres amb una reunió en què s'han inclòs a l'ordre del dia: transferències de fons en matèria de beques; la quantificació econòmica en matèria de transferències a Justícia; tres comissions de transferències; infraestructures; la participació de la Generalitat a TourEspaña i avenços en matèria de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital.





També ha anunciat la licitació del contracte de soterrament de la línia de tren al seu pas pel nucli urbà de Moncada i Rexac, i la construcció d'una nova estació de rodalies, que suposa una inversió de 387 milions d'euros.





Però la Portaveu del Govern també ha destacat com és d'important recuperar afectes i el diàleg entre els mateixos catalans, en l'àmbit social i en el polític.





En aquest sentit, fonts del Govern creuen que el diàleg obert per Aragonès amb els partits a Catalunya hauria de ser en una taula conjunta i no de manera bilateral com s'està produint.