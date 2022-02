Parera tornarà la seva acta de diputada del Parlament si el PP ho creu oportú

La diputada del PP al Parlament i líder de Valents a Barcelona, Eva Parera /@EP







La diputada del PP al Parlament i líder de Valents a Barcelona, Eva Parera , ha assegurat aquest dimarts que tornarà la seva acta de diputada si el PP li la demana i ha recalcat que actualment no té pensat renunciar al Parlament ni emportar-se l'acta.





" Si el PP considera o arriba un moment en què creu que és molt millor per a les relacions futures o fins i tot per al propi partit, per a la seva tranquil·litat, que jo abandoni el Parlament, sens dubte seré la primera que faré una renúncia i lliuraré el acta al PP ", ha sostingut en una entrevista a 'Metrópoli Oberta' recollida per Europa Press.





Ha afegit que té molt clar que "aquesta acta els pertany" i que si el PP la hi demana se la tornarà al líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, de qui ha destacat la seva generositat per incorporar-la com a independent a les llistes, cosa que també li ha agraït.





En relació amb el tuit, recollit per Europa Press, del secretari general del PP català, Santi Rodríguez, en què ha criticat que Valents es nodria --en les seves paraules-- d'excàrrecs del PP i de Cs, ha assegurat que no està fent" una OPA a ningú" i que les persones que estan formant el seu grup municipal ho fan de manera voluntària.





Ha afirmat que no se sent incòmoda ni al Parlament ni a l'Ajuntament encara que treballi per a dues formacions polítiques diferents: "Al final estem defensant una mateixa postura política, que és contra l'independentisme. Em sento còmoda", ha conclòs.