Renfe inverteix 6,7 milions en sistemes de cronometria digital i pantalles a estacions de Rodalies







Renfe ha licitat contractes per un total de 6,7 milions per al subministrament, instal·lació i manteniment d'un sistema de cronometria digital en estacions gestionades per Renfe Viajeros, i per a pantalles multimèdia, majoritàriament a estacions de Rodalies i Renfe Ample Mètric.





Aquestes actuacions, amb les quals es busca millorar i reforçar la informació i l'atenció al client , compten amb un import d'1,2 i 5,5 milions d'euros, respectivament, ha informat la companyia en un comunicat.





En el primer cas, l'acord marc del contracte contempla l'adquisició de subministraments de sistemes electrònics de cronometratge, serveis de reparació i manteniment d'equips de precisió mitjançant la contractació d'entitats que operen als sectors de l'aigua, l'energia, el transport i els serveis postals.





Pel que fa a les pantalles, l'actuació s'emmarca dins del Pla de millora 'Transformem Rodalies' i cerca impulsar la transformació digital.





L'actuació en sistemes de cronometria digital té un període d'execució de vuit anys, mentre que les pantalles tenen un termini de 30 mesos fins a la posada en marxa.





Renfe ha invertit 18,4 milions d'euros més en la millora dels sistemes de comunicacions de 266 trens d'ample convencional de servei públic per a Rodalies i Media Distancia, amb un termini d'execució de 48 mesos.