Ana Rosa Quintana reapareix per explicar com es troba després de la quimioteràpia

Ana Rosa Quintana @ep





Completament centrada en la seva recuperació, Ana Rosa Quintana ha triat un dia molt especial per compartir amb els seus seguidors d'Instagram com es troba enmig de la seva lluita contra el càncer. “ Fa molt que no publico res, m'han preguntat moltes persones que com estic, per això m'he animat. Afortunadament em trobo molt bé i ja estic a la recta final de la quimio ” comença explicant la periodista en la seva publicació al costat d'una fotografia en què apareix amb un gran somriure a la cara llegint el llibre 'Un Caballero a Moscou'.





Demostrant que és una dona forta i lluitadora que aconseguirà vèncer el càncer amb les seves ganes de tornar a la feina com més aviat millor, Ana Rosa reconeix que s'està prenent aquest temps com un descans per poder recarregar les piles: "Això m'ho prenc també com una feina , menjar sa, entrenament 3 dies a la setmana, ioga un dia, caminades llargues, gaudir de la família, el suport dels meus companys, les milers de persones que que em fan arribar el seu afecte i bons desitjos, pensament positiu i tenir la seguretat que em curaré gràcies als nostres excel·lents metges".





Com la mateixa Ana Rosa confessa en la seva publicació, la periodista està rebent tot el suport i l'afecte dels amics i companys més propers que estan seguint molt de prop l'evolució d'una malaltia tan complicada com és el càncer.