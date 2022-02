Sánchez diu que l'independentisme és una “teoria política” del segle XIX

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assegurat avui que l'independentisme és una teoria política del segle XX o del XIX, ha rebutjat els referèndums que plantegen els independentistes perquè "divideixen" i ha advertit que una de les lliçons de la pandèmia és que cal integrar totes les nacions a la Unió Europea perquè a l'ordre internacional es necessiten grans actors, mentre que "disgregant" es converteix Europa en un actor "més noi".





Així ha respost aquesta tarda al Senat el cap de l'Executiu a una pregunta del senador d'EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que en la seva intervenció l'ha comminat a ser "valent" i obrir el "meló territorial" amb fórmules que permetin votar la societat basca i la catalana. A més, l'ha acusat que el seu únic objectiu sigui proposar una contrareforma centralitzadora i monolingüe.





Pedro Sánchez ha respost al senador d'EH Bildu que mentre ell sigui president apostarà per la convivència i per superar "traumes" com el de Catalunya el 2017 , quan es va produir l'1-O i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





En aquest sentit, ha deixat clara la seva idea que els referèndums "el que fan és dividir" perquè plantegen qüestions "absolutament binàries" que afecten la convivència.





Sánchez ha defensat l'agenda de diàleg que ha desplegat el seu govern amb els actors territorials, tot recordant que la setmana que ve es produirà la Conferència de Presidents a La Palma i que aquest és el camí que han de seguir.





En aquest sentit, ha volgut deixar clar "amb tots els respectes" que l'independentisme és una teoria política que representa el segle XX o el segle XIX".





Segons ha precisat, si hi ha alguna cosa que ha quedat clara després de la pandèmia és que cal "integrar, integrar i integrar" totes les nacions al si de la UE per poder ser prou grans i rellevants en un ordre internacional amb grans actors, "amb gegants actors, la Xina, els EUA, el Brasil o Rússia".





Considera que només junts "serem més forts", però ha advertit que "disgregant i centrifugant" la responsabilitat des del poder polític com estan plantejant els independentistes s'estaria fent d'Europa un actor "molt més noi" i amb menys capacitat per garantir el desenvolupament i la prosperitat dels europeus.





Per això, ha advertit davant de la petició d'obrir el meló de Constitució que si es vol parlar d'una Constitució, ha de ser de l'europea . I ha advertit que si es parla de la Constitució espanyola per reformar-la ha de ser "garantint els elements fonamentals de la seva convivència, de la seva cohesió que són precisament els que estan reflectits al títol VIII i per tant a l'Estat de les Autonomies".





Ha precisat que el Govern socialista està "a apostar per la Constitució, a apuntalar-la", encara que creu que caldrien reformes com la supressió de la paraula disminuït del seu text. Però ha admès que no ho pot fer perquè el PP es nega.





Pel que fa a la petició del diputat d'EH Bildu d'apostar per polítiques que recuperin drets per als treballadors, Pedro Sánchez ha deixat clar que es va presentar a la investidura el gener del 2020 assenyalant un full de ruta de transformacions socioeconòmiques amb incorporació de drets i llibertats .





ELEJABARRIETA DEMANA A SÁNCHEZ OBRIR EL MELÓ CONSTITUCIONAL





Elejabarrieta també ha reclamat a Pedro Sánchez que, a més de frenar l'autoritarisme, ha de desenvolupar les iniciatives necessàries per garantir la recuperació efectiva de drets civils i socials "arrabassats per la dreta".





En aquest sentit, ha afirmat que s'ha arribat a l'equador de la Legislatura amb un resultat que ofereix dubtes i ha demanat a Sánchez posar el focus en allò que resta de Legislatura i explicar els plans del seu Govern de coalició per als dos anys que resten .





El senador d'EH Bildu considera que és el moment d'accelerar i aprofundir en l'agenda social que garanteixi els drets i les rendes a les classes populars, però també d'aprofundir en el model territorial. Així, ha advertit que parlar de la democratització de l'Estat requereix parlar del territori i creu que l'esquerra no pot orillar aquest debat.





En aquest context, ha demanat al cap de l'Executiu que "sigui valent", considera que "ara és el moment" de no mantenir l'"estatus quo constitucional", del qual ha assegurat que no va obtenir la ratificació al conjunt de l'Estat. A més, li ha demanat que "no repeteixin el fals mantra" que les consultes divideixen perquè, segons la seva opinió, "el que divideix" és prohibir-la.





Ha demanat també a Sánchez que desterri la idea "supremacista" que a l'Estat només hi ha una nació, que abordi els debats estructurals de l'Estat i que "obri el meló territorial" amb fórmules que permetin que les decisions de les societats basca i catalana siguin respectades. I fins i tot l'ha arribat a acusar que el seu únic objectiu sigui proposar una contrareforma centralitzadora monolingüe i uninacional.





Segons el senador Elejebarrieta, la votació de la reforma laboral confirma que el bloc d'investidura "no té alternativa" i ha advertit Sánchez que si no incorpora la seva proposta no hi haurà transformacions rellevants a l'Estat. "Es tracta de fer polítiques, nosaltres estem disposats", vostè senyor president?", li ha preguntat.