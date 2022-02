Goirigolzarri: “La digitalització afecta als canals de distribució i hem de donar una resposta diferenciada als clients”

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmat aquest dimarts que el procés de digitalització és un dels grans reptes a què s'enfronta actualment la banca perquè afecta de manera directa a la configuració dels canals de distribució de les entitats financeres, i ha afegit: “hem de donar una resposta excel·lent i diferenciada a tots els nostres clients”.













José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank /@caixabank









Goirigolzarri, que ha participat en la presentació de l'últim número de la revista ‘Papeles de Economía Española: Las finanzas tras la pandemia’, editada per Funcas, ha subratllat que cada vegada més clients trien relacionar-se amb l'entitat a través dels canals remots, per bé que hi ha un col·lectiu de clients que vol seguir sent atès de manera presencial.











En el cas de CaixaBank, ha destacat que el 73% dels clients del banc són ja digitals i que els reptes derivats d'aquest procés de digitalització “estan incidint en diversos aspectes de la nostra estratègia”.





“En primer lloc, està afectant als nostres canals de distribució, que és, probablement, un dels aspectes de gestió més complexos per als propers anys, i això és així perquè els hàbits dels nostres clients no són homogenis”, ha indicat Goirigolzarri.





En aquest sentit, el president de CaixaBank ha explicat que, “a més dels clients que volen una relació exclusivament digital amb nosaltres, tenim un altre grup de clients que volen mantenir una relació presencial amb el banc i, a tots ells, els hem de donar una resposta excel·lent i diferenciada”.





Segons Goirigolzarri, el nivell de complexitat de la gestió diferenciada augmenta perquè aquests segments de clients “no són estàtics, sinó que varien en el temps, cosa que exigeix una adaptació permanent”. “Tot això requereix seguir fent grans inversions i ajustos continus en el nostre model de distribució”, ha indicat.





Per això, ha afegit que, “alhora que potenciem els nostres mitjans digitals, en aquests moments seguim posant en marxa plans concrets en les nostres oficines i els nostres centres d'atenció a clients per donar prioritat als clients menys digitalitzats i a la gent gran, per ajudar-los en les seves gestions diàries amb l'entitat”.





ALTRES REPTES DEL SECTOR FINANCER





D'altra banda, el president de CaixaBank ha apuntat com l'avenç de la digitalització ha afavorit l'entrada de “nous jugadors que, legítimament, volen trencar l'statu quo”. “Sempre he defensat que la competència és bona per al sector. És bona per als clients i, a més, ens obliga a muscular-nos i a innovar per oferir un millor servei”, ha explicat Goirigolzarri, qui, en qualsevol cas, ha destacat l'important paper que juga la regulació i que aquesta “sigui consistent per a totes aquelles entitats que facin la mateixa activitat, independentment del sector a què pertanyin”.





Altres dels reptes per al sector financer són, per a Goirigolzarri, la rendibilitat, derivat d'una prolongada situació de tipus d'interès negatius, i acompanyar i donar suport a la transformació de l'economia espanyola.





Sobre la rendibilitat i l'evolució dels tipus d'interès, el president de CaixaBank ha assenyalat que “sembla, i ho dic amb prudència, que entrarem en un període de certa normalització de tipus. Tipus que probablement seguiran sent negatius en termes reals, però, almenys, nominalment positius”.





Respecte al paper que té el sistema bancari per donar suport a la transformació econòmica, ha assenyalat que els Fons Next Generation de la UE “són una oportunitat única per transformar la nostra economia i revertir alguna de les debilitats estructurals de l'economia espanyola”.





En aquest sentit, ha subratllat que “en la distribució dels fons europeus ens juguem molt com a país”, per apuntar que el sistema bancari pot jugar un paper clau per diverses raons: la nostra capacitat per mobilitzar enormes quantitats de fons, com s'ha demostrat amb els préstecs ICO; i perquè les empreses requeriran finançament addicional, bé avançant fons fins que es rebin de Brussel·les, bé complementant-los per palanquejar les inversions quan sigui necessari”.





A més, ha afirmat que “no ens hem d'oblidar que Espanya és un país de pimes i és clau que els arribin els fons”. “Ens hi va molt en aquest desafiament, i des del sector bancari, i naturalment des de CaixaBank ens posem a disposició de les diferents administracions per aportar totes les nostres capacitats i compromís”.