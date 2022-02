Mor el periodista Antonio Angulo, director del Diari de l'Altaragó durant més de 25 anys

Imatge d'Antonio Angulo compartida a Twitter via @@EnriqueMored





El que va ser director del Diario de l'Altaragó durant més de 25 anys, Antonio Angulo , ha mort aquest dimarts, 15 de febrer, a l'edat de 75 anys, després d'una llarga malaltia. Natural d'Ejep, petit municipi proper a la localitat oscenca de Graus, va destacar sempre per la seva senzillesa com a persona i el seu rigor i professionalitat com a periodista.





El 10 de març de 2011, va deixar la seva responsabilitat com a director del Diari de l'Altaragó i va rebre el premi Porquet, en la seva versió honorífica al Congrés de Periodisme Digital.





El mateix any de la seva jubilació, també va ser distingit amb la medalla de les Corts d'Aragó per la seva "professionalitat, pluralitat i defensa del territori" al llarg de la seva trajectòria en diferents suports mediàtics, per convertir-se en un "mestre de periodistes, que ha exercit la professió des de la cerca de la veritat i l'objectivitat".





Així mateix, va rebre un homenatge especial durant la Gala dels Altoaragonesos de l'Any, que organitza el diari oscense. Va rebre el guardó d''Altoaragonés d'honor' com a reconeixement a tota una vida laboral dedicada al rotatiu.





Prèviament, va ser premiat per la Federació d'Associacions Periodistes d'Espanya, el 2008, per la seva trajectòria professional, i guardonat amb el premi Heraldo el 2012. Ha format part de la Reial Acadèmia de Belles i Nobles Arts de San Luis.