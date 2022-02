Djokovic: "Decidir sobre el meu cos és més important que qualsevol títol"

El tennista Novak Djokovic /@EP





El tennista serbi Novak Djokovic, número u del món, ha assegurat que està "disposat a pagar el preu" de no competir en certs tornejos del circuit ATP si és obligatori vacunar-se contra el coronavirus, i ha reiterat que els seus "principis" i el seu "cos" són "més importants que qualsevol títol".









"Sí, aquest és el preu que estic disposat a pagar", ha dit de manera taxativa en unes declaracions a la BBC quan li han preguntat si estaria disposat a no competir a Wimbledon i Roland Garros en cas que la vaccinació sigui obligatòria. "Decidir sobre el meu cos és més important que qualsevol títol o qualsevol altra cosa. Estic mirant d'estar en sintonia amb el meu cos tant com sigui possible", ha afegit.





El guanyador de 20 títols Grand Slam va ser deportat d'Austràlia al gener després d'ingressar al país per jugar el 'gran' oceànic perquè no s'havia vacunat contra el coronavirus i suposadament havia mentit en el formulari d'entrada; a més a més, va passar diversos dies en un centre d'internament per a immigrants abans que les autoritats australianes l'obliguessin a anar-se'n.









Malgrat tot, Djokovic ha assegurat que manté "la ment oberta" davant la possibilitat de vaccinar-se en un futur. "Tots estem mirant de trobar col·lectivament la millor solució possible per erradicar la covid-19", ha assenyalat. "No he estat mai en contra de la vacunació, però sempre he defensat la llibertat de triar què fiques al teu cos", ha prossegit.





També ha afirmat que es pren "molt seriosament" el virus perquè encara hi ha "milions de persones que hi lluiten en contra arreu del món". "No m'agrada que algú pensi que he fet un mal ús d'una cosa o en el meu favor per obtenir una PCR positiva i entrar a Austràlia", ha explicat sobre les teories que va notificar un fals positiu per poder-se acollir a l'exempció d'entrada al país.