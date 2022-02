Sánchez retreu a Junts que exigeixi diàleg però no hi participi

El president del govern, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dimarts que la taula de diàleg entre el govern central i el de la Generalitat es reunirà, tot i que no ha concretat una data i ha retret al portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, que el seu grup exigeixi diàleg i després no hi participi.





En resposta a Cleries, el president ha dit que l'executiu espanyol es reafirma "en la via del diàleg" que ha obert amb el govern i que això es concretarà divendres en la reunió de la comissió bilateral Govern-Generalitat i en la taula de diàleg que "també tindrà lloc".





Sánchez ha retret a Cleries que exigeixi diàleg i després no acudeixi a la convocatòria. "Quan un aposta pel diàleg, hi aposta amb totes les conseqüències, no es pot exigir el 'sit and talk' i quan convoquem la taula de diàleg els qui falten siguin vostès", ha reclamat.







A més a més, Sánchez ha defensat que la situació a Catalunya avui dia "òbviament no és la del 2017" i ha acusat el portaveu de Junts de trobar a faltar aquells temps i de poder viure únicament en una Catalunya "enfrontada a si mateixa".





Per contra, Cleries ha rebutjat que la situació sigui millor gràcies al govern central i ha afirmat que és "un insult a tots els catalans". "Catalunya és habitable gràcies a la seva gent, no gràcies a vostès ni al PP: la seva convivència va ser a cops de porra", ha contestat.





Amb anterioritat en resposta a una pregunta del senador d'EH Bildu Gorka Elejabarrieta, qui durant la seva intervenció l'ha comminat a ser "valent" i a obrir el "meló territorial" amb fórmules que permetin votar a la societat basca i a la catalana, Sánchez, ha assegurat que l'independentisme és una teoria política del segle XX o del XIX, ha rebutjat els referèndums que plantegen els independentistes perquè "divideixen" i ha advertit que una de les lliçons de la pandèmia és que cal integrar totes les nacions dins la Unió Europea perquè l'ordre internacional requereix grans actors.





En aquest sentit, ha deixat clara la idea que els referèndums "el que fan és dividir" perquè plantegen qüestions "absolutament binàries" que afecten la convivència.







Ha precisat que el govern socialista "aposta per la Constitució, a apuntalar-la", tot i que creu que caldrien reformes com la supressió de la paraula 'disminuït' del text. Però ha admès que no ho pot fer perquè el PP s'hi nega.