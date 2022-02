La Generalitat autoritza nous ingressos a residències amb casos actius de Covid-19

Persona gran en una residència de gent gran amb sanitaris /@EP







Les conselleries de Salut i Drets Socials de la Generalitat han actualitzat aquest dilluns el pla sectorial en l'àmbit de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat sobre la gestió de la pandèmia, i autoritzen els nous ingressos en centres amb casos actius. vermells-- i eliminen l'ús de la màscara en espais exteriors .







El document consultat per Europa Press permet que les residències vermelles puguin fer nous ingressos: els nous residents correctament immunitzats podran incorporar-se sense quarantenes , mentre que els que no estiguin vacunats o amb dues dosis o menys, realitzaran deu dies de confinament i hauran de tenir una PCR negativa o dos tests d'antígens ràpids (TAR) els dos darrers dies d'aïllament.





L'adaptació del pla permet les visites a les residències amb classificació vermella per a tots els residents, però només els que estiguin a la zona verda o neta podran fer sortides sense limitació de perímetre.





Els residents a zones Covid no podran fer sortides i les visites hauran de ser amb un màxim de dues persones en espais individualitzats i amb cita prèvia des del primer dia d'aïllament.





A més, la nova versió elimina l'ús de les mascaretes en espais exteriors, sempre que els residents no siguin contactes estrets, que en aquest cas hauran de portar màscara quirúrgica.





TAR PER A CONTACTES ETRETS



Per a les persones residents que siguin contactes estrets, s'incorpora la possibilitat de realitzar un TAR el dia 0 postexposició si no és possible fer la PCR, dins de les mostres nasals serialitzades previstes per als 0, 4 i 10 dies postexposició.





Si la PCR o el TAR del dia 0 són negatius, els residents que siguin contactes estrets podran rebre visites i fer sortides al voltant de la residència, encara que estaran en espais diferenciats juntament amb el seu grup de convivència.





L'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència (Acad) ha celebrat en un comunicat aquest dimarts que el Govern hagi autoritzat els nous ingressos en centres amb casos actius perquè "permet que moltes residències puguin reprendre la feina habitual amb l'entrada de nous usuaris".