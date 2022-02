L'Associació Projecte Lleida desconfia de la paralització del projecte del centre comercial a Torre Salses

Projecte Lleida considera temporal la paralització del projecte / @EP





La direcció general de Comerç de la Paeria ha arxivat la llicència comercial a Torre Salses ”perquè la promotora del complex d'oci i oci “Promenade Lleida no ha acreditat la disponibilitat d'una de les parcel·les on s'hauria de construir. D'aquesta manera queda paralitzat el projecte de la promotora, que haurà de tornar a entrar de nou l'expedient en la Generalitat si vol continuar amb el projecte i obtenir la llicència comercial. En concret, la parcel·la que no ha estat acreditada és al 13 bis, que és de propietat municipal. Per l'Associació de comerciants de Lleida, Projecte Lleida, aquesta paralització "és només temporal. Caldrà veure qui surt després de les eleccions per saber si continua o no el projecte".





Segons ha informat a Catalunyapress, la secretaria de l'associació, Mercè Trepat, han presentat una moció a l'Ajuntament amb "la clara intenció de que tothom quedi retratat i diguin en quina posició estan. Aviat hi ha eleccions i hem de saber els que votem com està la cosa".





El projecte, que va arrencar a l'anterior legislatura amb el govern socialista a la Paeria, no compta ara amb el suport de l'actual govern municipal d'ERC i JxCat, que consideren que els promotors han enganyat en dir que s'estava parlant de mitjanes i grans superfícies comercials superiors als 800 metres quadrats, però en realitat comptaria amb un ampli complex de petits comerços que podrien perjudicar els que hi ha en el centre de la ciutat. Per la Mercè Trepat aquest no és el projecte que vol LLeida, ja que deixaria el centre buit "la nostra voluntat és que si s'ha de fer es faci al centre de la ciutat o que no es faci".







La Paeria s'ha reunit amb els comerciants i "han dit que poc a poc estan intentant aturar-ho perquè el consistori actual no està d'acord amb el projecte, però l'anterior alcalde (el socialista Félix Larrosa) ho va deixar tot signat i ben signat i està donant molts problemes per poder aturar-ho del tot".





"Hem interposat un contenciós davant la justícia, per aturar-ho i demanem a l'actual Ajuntament que utilitzi tots els instruments administratius per a no permetre aquest engany als ciutadans i reverteixi el projecte actual en zona residencial" conclou l'associació.